Ważny minister chce wyrzucić abp Jędraszewskiego?! "Kościół potrzebuje zmiany"

Jędraszewski apeluje do Rasia

Podstawę do wyrzucenia proboszcza z mieszkania w kamienicy na rogu placu Mariackiego i ul. Szpitalnej, ma stanowić kontrola, jaką przeprowadziła w Bazylice Mariackiej krakowska kuria. Już w grudniu 2023 r. metropolita krakowski, abp. Marek Jędraszewski przesłał do proboszcza Bazyliki Mariackiej, księdza Dariusza Rasia, pismo, w którym miał wzywać go do rezygnacji z pełnionej funkcji. Dał na to wówczas duchownemu 15 dni. Proboszczowi jednej z najbogatszych parafii w kraju abp Jędraszewski zarzucał nieprawidłowości finansowe czy... ustawienie konkursu na organistę.

Ks. Dariusz Raś ma opuścić mieszkanie

Teraz poszło o szokujący dekret, który wydał Jędraszewski o czym poinformowała „Gazeta Wyborcza”. Zgodnie z jego zapisami, proboszcz Bazyliki Mariackiej, ks. Dariusz Raś, musi do 11 maja opuścić swoje lokum w centrum Krakowa. W kuluarach łączy się sprawę eksmisji ks. Rasia z nadchodzącym momentem przejścia abp Jędraszewskiego na emeryturę. Przedłuża się remont zabytkowej, trzykondygnacyjnej rezydencji w krakowskiej parafii św. Floriana. Jeśli eksmisja dojdzie do skutku, to właśnie w tym lokum ma rzekomo na początku emerytury umościć się duchowny.

Kościół potrzebuje zmiany

- Te rekolekcje się nie udały za czasów abp Jędraszewskiego i kościół krakowski potrzebuje pilnej zmiany rekolekcjonisty. Zmiany muszą się szybko dokonać! – powiedział nam Ireneusz Raś, wiceminister sportu a prywatnie brat proboszcza. O całą sprawę zapytaliśmy rzecznika kurii metropolitalnej, ale do zamknięcia wydania gazety nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Debata Europejska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.