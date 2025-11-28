Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno wprost: "Nie ma czegoś takiego jak weto marszałkowskie. To zamrażarka"

"Sedno Sprawy": Lewica ma marszałka sejmu i wicepremiera, PSL ma wicepremiera. Kogo ma Polska 2050 jeżeli chodzi o te najwyższe w koalicji rządowej stanowiska?

Maciej Żywno: Mamy silny klub, który gwarantuje funkcjonowanie koalicji rządzącej. Szymon Hołownia zgodnie z umową zrezygnował z funkcji marszałka, więc czekamy na powołanie na funkcję wicepremiera wskazanej przez nas Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Decyzja w tej sprawie została już podjęta, czy ciągle na nią czekacie? Premier złożył konkretną deklarację?

Decyzja będzie w momencie, w którym pan premier podpisze stosowny akt, więc to jest już końcówka. My oczekujemy dotrzymania zobowiązania.

Ustalmy tylko jedno. Premier na twardo zobowiązał się, że ta nominacja będzie miała miejsce?

Szymon Hołownia rezygnując z funkcji marszałka jasno mówił, że takie ustalenie między liderami koalicji, ale także między nim, a premierem Donaldem Tuskiem miało mniej miejsce i oczekujemy, że nie będziemy czekać do końca kadencji z wywiązaniem się z tego zobowiązania.

To się zdarzy w tym roku?

Mamy taką nadzieję, natomiast nie ponaglamy pana premiera, nie eskalujemy napięcia wewnątrz koalicji, bo nie o stanowiska chodzi, ale o pewne zasady. My oczekujemy, że cała koalicja poważnie będzie funkcjonować.

Przybywa z każdym tygodniem kandydatów na szefa Polski 2050. Kto powinien nim zostać?

Bardzo cieszy mnie tych pięciu kandydatów, którzy już rejestrują się do wewnętrznych wyborów, bo to jest spore święto demokracji. Nie pamiętam, które z ugrupowań politycznych miało sytuację, w której ich członkowie mogli wybierać spośród kilku liderów tego najważniejszego. Kolejne spotkania z nimi pokazują jakieś propozycje na funkcjonowanie Polski 2050, na poprawę sytuacji sondażowej, a zatem to jest dosyć ciekawe sytuacja i ciekawe nazwiska.

Kogo będzie popierał pan marszałek?

Podpisałem się pod wszystkimi kandydatami, żeby mieli równe szanse startu. Póki co to najbliżej jest mi do Michała Koboski.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada wniosek o Trybunał Stanu dla prezydenta Karola Nawrockiego. Pan widzi powody, żeby stawiać go przed tym sądem?

Generalnie napięcie na linii rząd - prezydent nie służy nikomu, a na pewno nie służby poprawie polskiego bezpieczeństwa. Mam też poczucie, że akurat minister Żurek bardziej skoncentrował się na wyegzekwowaniu prawa względem byłego ministra Ziobro i postawieniu go przed Trybunałem, bo to jest jedno z tych narzędzi, które może być skuteczniejsze niż ciągłe pilnowanie, jak ściągnąć pana Ziobro do kraju, kiedy ten po prostu unika prokuratury.

Ale jeżeli chodzi o prezydenta Karola Nawrockiego, widzi pan powody, żeby stawiać go przed Trybunałem Stanu?

Ja nie widzę takich powodów, poza jednym zasadniczym, który pojawia się w tej naszej polskiej przestrzeni, że brak jest jasnej interpretacji, albo brak wystarczająco jasnych przepisów nawet samej Konstytucji co uprawnień głowy państwa i rządu. Także pan prezydent, piastując tak ważną funkcję, powinien być bardziej nastawiony na współpracę. Jednak tak daleko jak wniosek o Trybunał Stanu ja bym się nie posuwał.

Jak rozmawiamy o uprawnieniach poszczególnych organów to od razu dopytam o marszałkowskie weto, czy zna pan takie uprawnienia władz Sejmu? Jego stosowanie zapowiada Włodzimierz Czarzasty.

Kojarzy się to to z zamrażarką, którą zlikwidował marszałek Szymon Hołownia.

Czyli to ładniej nazwana zamrażarka po prostu, tak?

Tak to wygląda. Natomiast ja przypomnę, że w wystąpieniu klubowym Polski 2050 przed wyborem marszałka Czarzastego jasno było stawiane, że warunkujemy ten wybór również tym, że utrzymane zostaną rozwiązania, które wprowadził Szymon Hołownia. Chodzi o procedowanie projektów obywatelskich, projektów opozycji i projektów prezydenckich w parlamencie. A na koniec niech będą głosami większości parlamentarnej przyjęte lub odrzucone, ale na pewno, żeby nie tkwiły w jakichś lodówkach czy też nie tkwiły w czymś, czego Konstytucja nie zna w swoim nazewnictwie jak weto marszałkowe.

Marszałek Czarzasty zobowiązał się przed parlamentarzystami Polski 2050, że niczego takiego jak zamrażarka sejmowa nie będzie, a teraz mówi co innego?

Inaczej. Przypomnę, że w swoim pierwszym wystąpieniu jasno mówił, że ceni sobie osiągnięcia zrealizowane przez marszałka Hołownię i będzie starał się je rozwijać również w tym aspekcie demokratycznym. Będziemy więc domagali się, żeby tak właśnie było.

A jeżeli Marszałek Czarzasty będzie stosował swoje weto, co wtedy zrobi Polska 2050?

To będziemy reagować, ale znowu nie chce za bardzo eskalować w wystąpieniu publicznym. Nie będę mówił za kolegów posłów i koleżanki posłanki, ale tak jako koalicjant będziemy domagali się, żeby obecny marszałek uszanował to, co udało się wcześniej wypracować.

Lewica zapowiada projekt dotyczący podatku katastralnego. Szczegółów nie znamy, ale co do zasady jesteście na tak?

To jest na pewno obszar do dyskusji. Zdania w klubie są podzielone. Przeważa głos idący w tym kierunku, żeby wprowadzać jak najmniej nowych obciążeń dla obywateli. Jednak w obszarze od trzeciego i kolejnego mieszkania, wydaje się, że to pomysł, nad którym można się pochylić i zastanowić.

Rozmawiał Jacek Prusinowski

