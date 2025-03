Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Wicemarszałek Sejmu ocenia: Trump działa na pokaz, widać, że nie ma strategii

W "Expressie Biedrzyckiej" gościem był wicemarszałek Sejmu, polityk z ramienia PSL-Trzecia Droga, Piotr Zgorzelski. Pytany o sprawy międzynarodowe i to, co robi USA pod wodzą prezydenta ocenił: - Trump działa na pokaz, widać, że nie ma strategii. Co to oznacza? Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.