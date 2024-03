Wiadomo, kogo w wyborach na prezydenta Warszawy poprze Kwaśniewski. Już podjął decyzję

Taśmy Obajtka. Zawiadomienie do prokuratury

W wyborach samorządowych na prezydenta Warszawy 2024 startują: obecny prezydent miasta Rafał Trzaskowski, były wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński, senator Lewicy Magdalena Biejat, poseł Konfederacji Przemysław Wipler, a także były poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke, a także: Romuald Starosielec. To w sumie sześcioro kandydatów, wybór jest więc spory. Do ostatecznej decyzji kogo poprzeć w wyborach, wyborcy mają jeszcze trochę czasu, ale były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski już wie, na kogo postawi. Polityk zdecydował, że jego faworytką w wyścigu o prezydencki fotel jest Magdalena Biejat. O wsparciu byłego prezydenta powiadomiła sama kandydatka Na platformie X Bejat umieściła wspólne zdjęcie z Kwaśniewskim i napisała: - To zaszczyt otrzymać takie poparcie! Panie Prezydencie, dziękuję!

Kwaśniewski swoją deklarację o poparciu kandydatki Lewicy złożył na piśmie: - Warszawa zasługuje na zastrzyk nowej energii. 7 kwietnia głosuję na Magdalenę Biejat! Aleksander Kwaśniewski - tak brzmi napis na kartce, którym to pochwaliła się Magdalena Biejat.

Kim jest Magdalena Biejat? To na nią stawia w wyborach samorządowych Kwaśniewski

Jak czytamy na stronie Senatu: Magdalena Biejat urodziła się 11 stycznia 1982 r. w Warszawie. W 2006 r. ukończyła studia socjologiczne na Uniwersytecie w Grenadzie, a w 2007 r. – studia podyplomowe z zarządzania organizacjami pozarządowymi, organizowane przez Collegium Civitas w Warszawie i Instytut Studiów Politycznych PAN. W latach 2012–2019 pracowała w Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” na stanowisku kierowniczki ds. badań i doradztwa. Współpracowała też m.in. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Fundacją im. Stefana Batorego. Jako wolontariuszka pomagała osobom bezdomnym. Zawodowo zajmowała się również tłumaczeniem literatury hiszpańskojęzycznej.

W Sejmie IX kadencji była członkinią Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy. Należy do Lewicy Razem. Od 2022 r. pełni funkcję współprzewodniczącej tej partii.

To zaszczyt otrzymać takie poparcie! Panie Prezydencie, dziękuję! pic.twitter.com/Gg3SBLNzlF— Magda Biejat (@MagdaBiejat) March 18, 2024

