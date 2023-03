Wiadomo, kiedy Kaczyński wróci do objazdów po Polsce. Konkretny termin podał Terlecki

Wybory 2023. Kiedy Jarosław Kaczyński wróci do objazdów po Polsce?

Wybory w Polsce zbliżają się wielkimi krokami. Już jesienią odbędą się wybory parlamentarne. Jarosław Kaczyński jeszcze kilka miesięcy temu jeździł po Polsce i spotykał się z wyborcami. Później jednak miał operację kolana i zaprzestał podróży. Dwa tygodnie temu ( 10 marca) wystąpi z oświadczeniem i przekazał, że politycy Prawa i Sprawiedliwości mają ruszyć w wyjazdy po kraju, tak też się dzieje. Wszyscy wyborcy PiS czekają na prezesa. Kiedy Jarosław Kaczyński wróci do podróży po Polsce? Głos w tej sprawie zabrał Ryszard Terlecki szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, a zarazem wicemarszałek Sejmu - Spodziewamy się, że po świętach wielkanocnych prezes PiS Jarosław Kaczyński wróci do spotkań z Polakami – powiedział w wywiadzie dla portalu I.pl. Polityk dopytany o konkrety: - Trwa objazd polityków Prawa i Sprawiedliwości po kraju, ale do tej aktywności nie powrócił jeszcze wasz najważniejszy polityk, czyli prezes Jarosław Kaczyński. Kiedy zatem pan prezes wróci na trasę spotkań z Polakami? - odparł: - O to trzeba pytać prezesa, ale spodziewamy się, że po świętach wielkanocnych wróci do spotkań z Polakami - powiedział Terlecki.

Wybory w Polsce. Kto trafi na listy wyborcze?

Pytany o to, z jakiego okręgu będzie startować w wyborach parlamentarnych, ponieważ media pisały ostatnio o okręgu nowosądeckim, szef klubu PiS powiedział, że "całe kierownictwo partii zastanawia się nad tym, jak najlepiej rozłożyć nasze siły na listach wyborczych". Terlecki dodał też: - Po pierwsze, osoby, które funkcjonują już w kierownictwie, a po drugie – nowych, młodych energicznych ludzi, którzy powinni znaleźć się w Sejmie, a jak znajdą się gdzieś na dalszych miejscach list wyborczych, to nie będą mieć szans z posłami, którzy są dobrze zakorzenieni w swych okręgach. Narady jeszcze trwają. Mogę zdradzić, że na Sądecczyźnie często bywam - powiedział Terlecki.

Na pytanie o to, kto pojawi się na listach wyborczych PiS, Terlecki poinformował, że "posłowie, którzy się w różny sposób narażą, są informowani, że mają małe szanse, by znaleźć się na listach, jeśli się nie poprawią".

