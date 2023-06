To już pewne

Wiadomo, co z przyszłością Jarosława Gowina. Wielkie zaskoczenie, zdecydował się!

Jarosław Gowin w polskim parlamencie zasiadał od 2005 roku. Wtedy dostał się do Senatu z list Platformy Obywatelskiej. Dwa lat później wstąpił do partii Donalda Tuska i został liderem listy PO w okręgu krakowskim. W późniejszych latach Jarosław Gowin zbliżył się do PiS, by z hukiem zakończyć współpracę z nim dwa lata temu. Teraz były wicepremier wydał oświadczenie. Wiadomo już, o z przyszłością Jarosława Gowina. Dla wielu ludzi będzie to wielkie zaskoczenie.