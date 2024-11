Wewnętrzne napięcia w Koalicji Obywatelskiej. Nitras ujawnia szczegóły

Co w nim napisał?

Nitras o Sikorskim: „Szanuję, ale niepokoi mnie jego otoczenie”

Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki, w rozmowie z Magdaleną Rigamonti otwarcie mówił o swoim poparciu dla Rafała Trzaskowskiego, ale jednocześnie podkreślił szacunek dla Radosława Sikorskiego. „Jesteśmy jednym obozem politycznym i pracujemy razem” – powiedział Nitras, zaznaczając, że Sikorski ma prawo startować w prawyborach. Jednak to, co wzbudza jego obawy, to otoczenie Sikorskiego. Roman Giertych i Michał Kamiński, główni doradcy byłego ministra spraw zagranicznych, są, zdaniem Nitrasa, osobami, których „światopogląd i polityczne przyjaźnie nie odpowiadają Platformie”.

Dodał, że gdyby Sikorski został prezydentem, istnieje ryzyko, iż skoncentruje się na sprawach zagranicznych, zostawiając politykę wewnętrzną w rękach wspomnianych doradców. „To mnie trochę niepokoi” – przyznał.

Trzaskowski kontra Sikorski: różnice w stylu i doświadczeniu

Nitras, jednoznacznie popierając Trzaskowskiego, podkreślił jego wieloletnie przygotowanie do funkcji prezydenta. „Rafał konsekwentnie od pięciu lat przygotowuje się do tej roli” – powiedział, wyraźnie stawiając na stabilność i jego roztropność. Polityk zaznaczył, że Trzaskowski wyróżnia się cierpliwością i wyrozumiałością, a jego umiejętność słuchania argumentów to kluczowy atut.

Z kolei Sikorski, według Nitrasa, musi pamiętać, że „słowa zostają”. Były minister spraw zagranicznych jest znany ze swoich barwnych wypowiedzi, które czasem mogą utrudniać dyplomatyczne relacje. Wyraził jednak nadzieję, że obaj kandydaci będą w stanie współpracować, niezależnie od wyniku prawyborów.

Czy Giertych i Kamiński to projekt „prezydentura Sikorskiego”?

Jednym z bardziej kontrowersyjnych tematów rozmowy była rola doradców Sikorskiego. Roman Giertych, były lider LPR, oraz Michał Kamiński, polityk o bogatej, ale czasem burzliwej przeszłości, wywołują mieszane reakcje w Platformie. „Roman Giertych jest naszym posłem, ale nie reprezentuje naszego głównego nurtu” – powiedział Nitras, podkreślając, że poglądy Giertycha bywają kontrowersyjne dla wyborców Koalicji Obywatelskiej.

Kulisy prawyborów: demokracja czy ryzyko podziałów?

Nitras bronił decyzji o przeprowadzeniu prawyborów w KO, wskazując na tradycje demokratyczne partii. Jednocześnie przyznał, że większość polityków Platformy widziała Trzaskowskiego jako naturalnego kandydata. „Nie można jednak lekceważyć ambicji Radosława Sikorskiego” – dodał.

Minister zaznaczył, że kluczem do sukcesu jest jedność i spokój przed majowymi wyborami prezydenckimi. „Im mniej agresywnych słów padnie, tym będzie łatwiej” – podkreślił.

Rozmowa Nitrasa pokazuje, jak skomplikowana jest sytuacja w Koalicji Obywatelskiej przed prawyborami. Rywalizacja między Trzaskowskim a Sikorskim to starcie dwóch odmiennych wizji prezydentury – jedna oparta na stabilności i doświadczeniu w polityce krajowej, druga na dynamice i międzynarodowej renomie. Jednak prawdziwym wyzwaniem dla KO będzie utrzymanie jedności po wyborze kandydata.

Czy Radosław Sikorski zdoła przekonać członków partii, że jego doradcy nie stanowią zagrożenia dla spójności Platformy? A może to Rafał Trzaskowski okaże się bezkonkurencyjnym faworytem? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – przed Koalicją Obywatelską stoi test nie tylko wyborczy, ale i test... prawdziwej jedności.

