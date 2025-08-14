Ważny komunikat ABW ws. dywersanta z Ukrainy. Tomasz Siemoniak zabrał głos

Podczas środowej konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, po serii spotkań dotyczących sytuacji w Ukrainie, Donald Tusk poinformował o zatrzymaniu. Zaznaczył, że wzbudzanie konfliktów między Polakami a Ukraińcami jest częstym celem obcych służb.

- Dzisiaj ABW aresztowała młodego Ukraińca, któremu zarzuca się akty dywersji – powiedział premier.

Dodał, że zatrzymany dopuścił się m.in. umieszczania obraźliwych napisów i malunków na pomnikach, które "uderzają w naszą godność". Premier podkreślił, że mężczyzna został zwerbowany przez obce służby. Zwrócił również uwagę na potencjalne motywacje zewnętrznych aktorów.

- Rosjanie, organizując w Polsce dywersje, liczą na to, że Polskę i Ukrainę będzie można skonfliktować - dodał.

Szczegóły zatrzymania i zarzuty

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński, poinformował na platformie X, że zatrzymany to 17-letni obywatel Ukrainy.

- Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że umieszczał on na budynkach i pomnikach flagi banderowskie oraz hasła propagujące ideologię nazistowską. Swoich czynów dokonywał na terenie Wrocławia, Warszawy oraz w miejscowości Domostaw gdzie w ubiegłym tygodniu 17-latek znieważył pomnik Rzezi Wołyńskiej, malując na nim banderowską flagę oraz napis "Chwała UPA" w języku ukraińskim – napisał.

Dobrzyński dodał, że z zatrzymanym prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

Reakcja Tomasza Siemoniaka

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak również odniósł się do sprawy na platformie X, podkreślając, że działania zatrzymanego miały na celu wzniecanie napięć między Polakami i Ukraińcami.

- ABW i Policja zatrzymały 17-letniego obywatela Ukrainy, który na zlecenie obcych służb przeprowadzał dewastacje pomników ofiar UPA (w tym pomnika w Domostawie) oraz gmachów publicznych poprzez antypolskie napisy. Działania te służyły wzniecaniu napięć między Polakami i Ukraińcami - napisał minister.

Sprawa jest w toku, a ABW prowadzi dalsze czynności w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Krajowa.

