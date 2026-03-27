Ważne zmiany w poradniach! Nowacka ujawnia, jak to wpłynie na dziecki i orzeczenia

Minister Edukacji Barbara Nowacka wprowadza zmiany w funkcjonowaniu poradni psychologiczno-pedagogicznych, mające na celu usprawnienie procesu wydawania orzeczeń i opinii oraz poprawę dostępności wsparcia.

Nowe przepisy ułatwiają dostęp do orzecznictwa dla dzieci z niepełnosprawnościami, umożliwiając zgłaszanie się po opinie i orzeczenia do poradni terenowych, a nie tylko specjalistycznych.

Wprowadzono zmiany mające na celu zabezpieczenie praw obojga rodziców oraz zwiększono rolę placówek oświatowych w procesie diagnostycznym.

Nowe rozporządzenie MEN, podpisane przez Barbarę Nowacką, ma usprawnić proces wydawania orzeczeń i opinii w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także poprawić dostęp do wsparcia dla dzieci i rodziców. Kluczową zmianą jest podniesienie rangi zespołów orzekających, których decyzje będą miały decydujące znaczenie w kwestii potrzeby kształcenia specjalnego lub innego rodzaju wsparcia dla dziecka. Warto zaznaczyć, że dokumentacja medyczna będzie pełnić funkcję pomocniczą, a nie decydującą. Lekarz zostanie włączony do składu zespołu jedynie w sytuacji, gdy rodzice przedstawią dokumentację medyczną. Jest to odejście od dotychczasowego modelu, w którym udział lekarza często traktowany był jako obligatoryjny.

Nowe przepisy rozszerzają katalog osób uprawnionych do udziału w posiedzeniach zespołu z głosem doradczym. Do grona tych osób zaliczają się m.in.: asystent międzykulturowy, osoba władająca językiem ojczystym ucznia, tłumacz języka migowego oraz specjalista z zakresu terapii uzależnień lub psychiatrii. Udział tych osób będzie możliwy za zgodą rodzica lub pełnoletniego ucznia. Innowacją jest również możliwość zdalnego uczestnictwa osoby wykonującej zawód medyczny. Wszystkie te zmiany mają na celu usprawnienie pracy zespołów i skrócenie czasu oczekiwania na decyzje.

Zabezpieczenie praw obojga rodziców

Rozporządzenie wprowadza zmiany w sposobie składania wniosków, umożliwiając zarówno tradycyjną, jak i elektroniczną formę. W przypadku wniosków elektronicznych będą obowiązywać przepisy dotyczące doręczeń elektronicznych. Istotną zmianą jest wymóg podpisu obojga rodziców na dokumencie. Jeśli podpis składa tylko jedna osoba, konieczne będzie pisemne wyjaśnienie przyczyny braku podpisu drugiego rodzica. Celem tego rozwiązania jest przeciwdziałanie przypadkom jednostronnego załatwiania formalności bez wiedzy i zgody drugiego opiekuna.

Łatwiejszy dostęp do orzecznictwa

Nowe rozporządzenie Barbarze Nowackiej zwiększa dostępność do orzecznictwa. Dzieci z niepełnosprawnościami takimi jak niesłyszenie, słabosłyszenie, niewidzenie, słabowidzenie, autyzm i zespół Aspergera będą mogły zgłaszać się po opinie i orzeczenia do poradni terenowych. Dotychczas rola ta była zarezerwowana dla poradni specjalistycznych, które nadal będą działać, jednak na określonym obszarze. Zmiana ta ma na celu ułatwienie dostępu do orzecznictwa rodzinom z mniejszych miejscowości. Orzeczenia będą wysyłane bezpośrednio do szkół, do których uczęszcza dziecko, pod warunkiem wyrażenia zgody przez rodziców. Brak zgody skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Dotychczas to rodzice dostarczali orzeczenia i opinie do szkół. Wprowadzono również zmianę w terminie rozpatrywania odwołań od opinii i orzeczeń poradni. Odwołanie będzie można złożyć do kuratora oświaty, który będzie miał 21 dni na jego rozpatrzenie, co stanowi wydłużenie terminu z dotychczasowych 14 dni.

Nowe zasady zaświadczeń

Nowe rozporządzenie MEN zmienia również sposób wystawiania zaświadczeń lekarskich dołączanych do wniosków. Zaświadczenia te będą musiały być wydawane wyłącznie przez lekarza specjalistę odpowiedniego dla danego rodzaju niepełnosprawności, a wszelkie diagnozy będą bazować na badaniach naukowych. Jednocześnie rozszerzają się obowiązki placówek oświatowych. Przedszkola i szkoły będą zobowiązane do przekazywania poradniom informacji o funkcjonowaniu dziecka. Dane te staną się formalną częścią diagnozy i mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcia zespołu orzekającego.

Rozporządzenie weszło już w życie, z wyjątkiem przepisów, które będą obowiązywać od 1 września 2026 r. Dotyczą one obowiązkowego wydawania orzeczeń i opinii dla wszystkich dzieci z niepełnosprawnościami przez właściwe terenowo poradnie oraz przeprowadzania oceny funkcjonowania ucznia przez przedszkole, szkołę lub placówkę oraz procesu diagnostycznego poprzedzającego wydanie orzeczenia poradni.

