Ważne oświadczenie sędziego PKW. Nie zgadza się z decyzją w sprawie PiS

Decyzja PKW. Oświadczenie sędziego Sycha

Portal niezależna.pl opublikował oświadczenie sędziego Wojciecha Sycha do protokołu posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 sierpnia 2024. Pod dokumentem podpisał się również przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Sędzia Sych pisze, że PKW dokonuje kontroli finansowania kampanii wyborczej w trybie i na zasadach jednoznacznie określonych przez ustawodawcę w Kodeksie wyborczym. Regulacja ta jest dla PKW wiążąca, a stanowi ona, co następuje:

Po pierwsze. Odrzucenie sprawozdania następuje wyłącznie, gdy dojdzie do choćby jeden z sytuacji określonych w art. 144 § 1 pkt 3 lub w art. 144 § 2 Kodeksu wyborczego. Przywołane przepisy uzależniają rozstrzygnięcia w sprawie sprawozdania od działań komitetu wyborczego. Działania te, aby mogły stanowić podstawę odrzucenia sprawozdania, muszą być podjęte przez komitet wyborczy lub ewentualnie inny podmiot, o ile wykazanie zostanie, iż tenże działał w porozumieniu z komitetem lub co najmniej za jego (pełnomocnika) wiedzą i zgodą – wskazuje sędzia Sych.

W dalszej części pisma wskazuje, że "z treści przepisów art. 142 § 1 i art. 144 § 1 K.w. wynika jednoznacznie, że PKW rozstrzyga w przedmiocie przyjęcia sprawozdania bez zastrzeżeń, przyjęcia sprawozdania ze wskazaniem uchybień albo odrzucenia sprawozdania - znaczy to, że przedmiotem oceny Komisji jest wyłącznie sprawozdanie finansowe złożone przez pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego; a contrario – przedmiotem oceny nie są np. doniesienia prasowe lub informacje pochodzące od pomiotów innych aniżeli komitet wyborczy, bez względu na to jakie to podmioty i jak obszerne są ich informacje".

Sędzia dodaje - "Ponieważ akt ten dokonał się z przekroczeniem uprawnień, nie chcę i nie mogę go firmować. Tym się kierując, składam niniejsze oświadczenie jako swoiste votum separatum".

PKW odrzuciło sprawozdanie finansowe PiS

Pod koniec sierpnia przewodniczący PKW Sylwester Marciniak poinformował, że PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Nieprawidłowości finansowe PiS oszacowano na 3,6 mln zł. Jak powiedział szef PKW, Prawo i Sprawiedliwość traci z tego tytułu 10 mln subwencji. Od tej uchwały służy prawo złożenia skargi do Sądu Najwyższego w terminie 14 dni. Jeśli PiS nie złoży takiej skargi, to zostanie pozbawiony subwencji w całości na trzy lata.

