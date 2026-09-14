Ważna wiadomość dla pacjentów. W 2027 r. będzie łatwiej zapisać się do specejalisty!

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-09-14 5:00

Pacjenci dobrze wiedzą, jak trudno jest umówić się na wizytę do specjalisty na NFZ. Ale procedury te są bardziej przyjazne, ponieważ zaczęła działać centralna e‑rejestracja, czyli zapisy przez Internet. Na razie można się umówić w ten sposób m.in. do kardiologa, ale w 2027 r. ruszą zapisy online m.in. do onkologa, okulisty i neurologa.

Starsza para korzysta z laptopa na kanapie. O ułatwieniach w e-rejestracji do lekarzy przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Thanakorn.p/ Shutterstock

Zapisy do specjalistów przez internet

Centralna e‑rejestracja to ogólnopolski system umawiania wizyt lekarskich przez Internet, bez konieczności dzwonienia do przychodni czy osobistego stania w kolejkach. W mojeIKP lub na pacjent.gov.pl pacjent może sprawdzić dostępne terminy w wielu placówkach jednocześnie, wybrać dogodną lokalizację, zapisać się na wizytę, a w razie potrzeby także ją odwołać lub przełożyć. System pokazuje również najbliższe wolne terminy w całym regionie, co pozwala szybciej znaleźć lekarza, jeśli w lokalnej przychodni brakuje miejsc. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że e‑rejestracja ma docelowo zastąpić tradycyjne zapisy telefoniczne i stać się podstawowym sposobem umawiania wizyt w publicznej ochronie zdrowia.

Od początku 2026 r. e‑rejestracja obejmuje poradnię kardiologiczną oraz dwa programy profilaktyczne: mammografię w ramach profilaktyki raka piersi i badanie HPV HR w ramach profilaktyki raka szyjki macicy. To pierwsze świadczenia, które można rezerwować całkowicie online, bez udziału przychodni. Ministerstwo Zdrowia informuje, że od lutego 2027 r. dojdą e‑zapisy m.in. do neurologa i geriatry, a w kolejnych miesiącach także do poradni transplantologii, chirurgii, gastroenterologii, ortopedii, urologii, diabetologii, audiologii, foniatrii, logopedii, alergologii, dermatologii, medycyny sportowej, położnictwa i ginekologii oraz wielu innych specjalności. W grudniu 2027 r. system ma objąć również okulistykę, leczenie zeza, hematologię, onkologię, chirurgię onkologiczną, pediatrię i internę.

Będzie mniej darmowych leków dla seniorów. Pacjenci mają dzięki temu zyskać

Łącznie w całym 2027 r. e‑rejestracja zostanie rozszerzona o 37 nowych specjalności i świadczeń medycznych, co będzie największą zmianą w systemie zapisów do lekarza od lat. Resort zdrowia zapowiada, że w kolejnych latach e‑rejestracja obejmie wszystkie poradnie specjalistyczne finansowane przez NFZ, a pacjenci będą mogli umawiać wizyty w sposób podobny do rezerwacji biletów czy usług online — szybko, wygodnie i bez pośredników.

Harmonogram rozszerzenia e-rejestracji w 2027 roku

  • 1 lutego 2027 r. zapiszemy się online do lekarzy następujących specjalności: neurologia, genetyka, geriatria oraz leczenie mukowiscydozy.
  • 1 kwietnia 2027 r. dojdą kolejne specjalności: toksykologia, transplantologia, reumatologia oraz leczenie i opieka nad pacjentami z HIV/AIDS.
  • 1 czerwca 2027 r. e‑rejestracja obejmie leczenie bólu, proktologię i urologię.
  • 1 sierpnia 2027 r. dojdzie chirurgia klatki piersiowej, chirurgia ogólna, chirurgia plastyczna, chirurgia twarzowo‑szczękowa, kardiochirurgia oraz gastroenterologia.
  • 1 września 2027 r. e‑rejestracja obejmie choroby metaboliczne, diabetologię, otolaryngologię (laryngologię), audiologię i foniatrię oraz logopedię.
  • 1 października 2027 r. dojdą neurochirurgia, ortopedia i traumatologia, leczenie osteoporozy oraz leczenie wad postawy u dzieci.
  • 1 listopada 2027 r. system obejmie położnictwo i ginekologię, alergologię, dermatologię i wenerologię oraz medycynę sportową.
  • 1 grudnia 2027 r. e‑rejestracja zostanie rozszerzona o okulistykę, leczenie zeza, hematologię, onkologię, chirurgię onkologiczną, pediatrię oraz choroby wewnętrzne (internę).
Miesięcznica smoleńska 10.09.2026
Galeria zdjęć 11
TRUMP ZNOWU OSZALAŁ?! WANDALIZM BRAUNA, CENY PALIW I WYGRANA AfD | Dudek o Polityce
Sonda
Czy będziesz korzystać z e-rejestracji?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LEKARZE
PACJENT
REJESTRACJA