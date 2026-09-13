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Rosyjskie drony tuż przy Polsce
W niedzielę rano polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów Geran-5, które zaatakowały zachodnią Ukrainę. Jeden z nich uderzył około 1 kilometra od polskiej granicy, kolejny zaledwie 5 kilometrów od niej.
Polskie wojsko natychmiast zareagowało. W powietrze poderwano myśliwce, a służby postawiono w stan gotowości. Mieszkańcy przygranicznych regionów otrzymali ostrzeżenia.
Na szczęście rosyjskie maszyny nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej.
Dron trafił w pociąg do Warszawy
Rosyjski atak dotknął także połączenie kolejowe między Ukrainą a Polską. Jeden z dronów uderzył w pociąg relacji Kijów–Warszawa jeszcze przed polską granicą.
Inny dron zaatakował w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk–Jagodzin. To właśnie w tym rejonie sytuacja była szczególnie napięta.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych po zakończeniu działań poinformowało, że nie doszło do naruszenia polskiej granicy.
Sikorski: bezpieczeństwo Polski i Ukrainy to jedno
Do niebezpiecznych wydarzeń odniósł się Radosław Sikorski. Szef polskiego MSZ spotkał się tam z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybihą.
– Bombardowania dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków – podkreślał Sikorski.
Minister nie miał wątpliwości, że wydarzenia na Ukrainie bezpośrednio dotyczą również Polski.
– Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane – mówił.
„Terroryzm już przeszedł przez drzwi Europy”
Sikorski użył też bardzo mocnych słów, opisując rosyjskie działania.
– Terroryzm rosyjski nie to, że puka do drzwi Europy – on już przeszedł przez drzwi, a wojna hybrydowa toczy się w sposób kinetyczny – powiedział.
W jego ocenie kolejne rosyjskie ataki pokazują, jak ważna jest solidarność Polski z Ukrainą. Chodzi zarówno o wsparcie dla państwa walczącego z Rosją, jak i o Ukraińców mieszkających w Polsce.
Nawrocki na bieżąco informowany
O sytuacji związanej z bezpieczeństwem Polski jest również na bieżąco informowany prezydent Karol Nawrocki.
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że głowa państwa otrzymuje informacje o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem Polski. Dyżurna Służba Operacyjna działająca w BBN pozostaje w kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz innymi służbami.
Tusk zwołuje specjalną odprawę
To nie koniec działań polskich władz. W niedzielę o godz. 17 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa ministrów i służb.
Spotkanie zostało zwołane z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Po porannym ataku rosyjskich dronów i działaniach polskiego lotnictwa władze chcą dokładnie przeanalizować sytuację i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski.