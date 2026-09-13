Rosyjskie drony tuż przy Polsce

W niedzielę rano polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów Geran-5, które zaatakowały zachodnią Ukrainę. Jeden z nich uderzył około 1 kilometra od polskiej granicy, kolejny zaledwie 5 kilometrów od niej.

Polskie wojsko natychmiast zareagowało. W powietrze poderwano myśliwce, a służby postawiono w stan gotowości. Mieszkańcy przygranicznych regionów otrzymali ostrzeżenia.

Na szczęście rosyjskie maszyny nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej.

Dron trafił w pociąg do Warszawy

Rosyjski atak dotknął także połączenie kolejowe między Ukrainą a Polską. Jeden z dronów uderzył w pociąg relacji Kijów–Warszawa jeszcze przed polską granicą.

Inny dron zaatakował w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk–Jagodzin. To właśnie w tym rejonie sytuacja była szczególnie napięta.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych po zakończeniu działań poinformowało, że nie doszło do naruszenia polskiej granicy.

Sikorski: bezpieczeństwo Polski i Ukrainy to jedno

Do niebezpiecznych wydarzeń odniósł się Radosław Sikorski. Szef polskiego MSZ spotkał się tam z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybihą.

– Bombardowania dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków – podkreślał Sikorski.

Minister nie miał wątpliwości, że wydarzenia na Ukrainie bezpośrednio dotyczą również Polski.

– Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane – mówił.

„Terroryzm już przeszedł przez drzwi Europy”

Sikorski użył też bardzo mocnych słów, opisując rosyjskie działania.

– Terroryzm rosyjski nie to, że puka do drzwi Europy – on już przeszedł przez drzwi, a wojna hybrydowa toczy się w sposób kinetyczny – powiedział.

W jego ocenie kolejne rosyjskie ataki pokazują, jak ważna jest solidarność Polski z Ukrainą. Chodzi zarówno o wsparcie dla państwa walczącego z Rosją, jak i o Ukraińców mieszkających w Polsce.

Nawrocki na bieżąco informowany

O sytuacji związanej z bezpieczeństwem Polski jest również na bieżąco informowany prezydent Karol Nawrocki.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że głowa państwa otrzymuje informacje o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem Polski. Dyżurna Służba Operacyjna działająca w BBN pozostaje w kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz innymi służbami.

Tusk zwołuje specjalną odprawę

To nie koniec działań polskich władz. W niedzielę o godz. 17 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa ministrów i służb.

Spotkanie zostało zwołane z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Po porannym ataku rosyjskich dronów i działaniach polskiego lotnictwa władze chcą dokładnie przeanalizować sytuację i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski.

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