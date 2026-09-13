Rosyjskie drony blisko polskiej granicy. Sikorski ostrzega: „Terroryzm już przeszedł przez drzwi Europy”

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-09-13 16:39

Niepokojący poranek na wschodzie Polski. Rosyjskie drony zaatakowały zachodnią Ukrainę, a część z nich znalazła się zaledwie kilka kilometrów od polskiej granicy. Jeden uderzył około kilometra od Polski, inny zaatakował pociąg Kijów–Warszawa. Polskie myśliwce zostały poderwane. – To ostateczny dowód, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane – mówił w Kijowie Radosław Sikorski.

Szef MSZ Radosław Sikorski na tle polskiej flagi. O zagrożeniu ze strony rosyjskich dronów przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Archiwum/ Canva.com Uśmiechnięty Radosław Sikorski w pasiastym kołnierzyku, krawacie i ciemnej marynarce, stojący przed biało-czerwoną flagą. Artykuł o jego wypowiedziach na temat działań Rosji i Starlinka przeczytasz na portalu Super Biznes.

Rosyjskie drony tuż przy Polsce

W niedzielę rano polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów Geran-5, które zaatakowały zachodnią Ukrainę. Jeden z nich uderzył około 1 kilometra od polskiej granicy, kolejny zaledwie 5 kilometrów od niej.

Polskie wojsko natychmiast zareagowało. W powietrze poderwano myśliwce, a służby postawiono w stan gotowości. Mieszkańcy przygranicznych regionów otrzymali ostrzeżenia.

Na szczęście rosyjskie maszyny nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej.

Dron trafił w pociąg do Warszawy

Rosyjski atak dotknął także połączenie kolejowe między Ukrainą a Polską. Jeden z dronów uderzył w pociąg relacji Kijów–Warszawa jeszcze przed polską granicą.

Inny dron zaatakował w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk–Jagodzin. To właśnie w tym rejonie sytuacja była szczególnie napięta.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych po zakończeniu działań poinformowało, że nie doszło do naruszenia polskiej granicy.

Sikorski: bezpieczeństwo Polski i Ukrainy to jedno

Do niebezpiecznych wydarzeń odniósł się Radosław Sikorski. Szef polskiego MSZ spotkał się tam z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybihą.

Bombardowania dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków – podkreślał Sikorski.

Minister nie miał wątpliwości, że wydarzenia na Ukrainie bezpośrednio dotyczą również Polski.

Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane – mówił.

„Terroryzm już przeszedł przez drzwi Europy”

Sikorski użył też bardzo mocnych słów, opisując rosyjskie działania.

Terroryzm rosyjski nie to, że puka do drzwi Europy – on już przeszedł przez drzwi, a wojna hybrydowa toczy się w sposób kinetyczny – powiedział.

W jego ocenie kolejne rosyjskie ataki pokazują, jak ważna jest solidarność Polski z Ukrainą. Chodzi zarówno o wsparcie dla państwa walczącego z Rosją, jak i o Ukraińców mieszkających w Polsce.

Nawrocki na bieżąco informowany

O sytuacji związanej z bezpieczeństwem Polski jest również na bieżąco informowany prezydent Karol Nawrocki.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że głowa państwa otrzymuje informacje o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem Polski. Dyżurna Służba Operacyjna działająca w BBN pozostaje w kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz innymi służbami.

Tusk zwołuje specjalną odprawę

To nie koniec działań polskich władz. W niedzielę o godz. 17 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa ministrów i służb.

Spotkanie zostało zwołane z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Po porannym ataku rosyjskich dronów i działaniach polskiego lotnictwa władze chcą dokładnie przeanalizować sytuację i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski.

Polecany artykuł:

SIKORSKI ZAPOWIADA: PRZEKAŻEMY SPRZĘT UKRAINIE | Ósma Runda
Quiz dla wielbicieli geografii - i rocka! Z którego polskiego miasta pochodzi TEN zespół?
Pytanie 1 z 10
Z jakiego miasta pochodzi Kult?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DRONY
UKRAINA
RADOSŁAW SIKORSKI