Bielan zastąpił Morawieckiego na ważnym stanowisku i zapowiedział zmiany w Europie

Mateusza Morawieckiego zastąpił na stanowisku przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów europoseł PiS Adam Bielan, wybrany podczas kongresu ugrupowania w Dubrowniku.

Po rezygnacji Morawieckiego funkcję p.o. lidera pełnił Carlo Fidanza, który przeprowadził procedurę wyboru nowego przewodniczącego.

Bielan zapowiedział, że jego celem jest wzmocnienie EKR przed wyborami europejskimi za dwa i pół roku oraz zwiększenie liczby europosłów w kolejnej kadencji.

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Były premier zrezygnował z kierowania europejską partią ugrupowań prawicowych w lipcu, gdy było wiadomo, że on i 40 innych członków PiS odejdzie z partii Jarosława Kaczyńskiego. Po rezygnacji funkcję p.o. przewodniczącego objął włoski europoseł Carlo Fidanza z partii Fratelli d’Italia (Bracia Włosi), który rozpoczął procedurę wyboru nowego lidera. Wybory odbyły się niedawno na kongresie ugrupowania w Dubrowniku w Chorwacji. Wygrał je europoseł PiS Adam Bielan. – Dziękuję za zaufanie. Jestem gotowy do pracy! – napisał polityk w serwisie X. – Szczególne podziękowania dla moich trzech poprzedników — Giorgii Meloni, Mateusza Morawieckiego i Jana Zahradila — którzy zbudowali i wzmocnili naszą polityczną rodzinę. ECR rośnie. Konserwatyści wygrywają. Europa się zmienia – dodał Bielan.

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Prawica bierze Europę

W rozmowie z PAP polityk ujawnił, że dla Partii EKR pod jego kierownictwem najważniejszym celem będzie sukces w wyborach europejskich, które odbędą się za dwa i pół roku. – Jesteśmy obecnie czwartą grupą w Parlamencie Europejskim pod względem liczby europosłów. Chcemy być jeszcze większą frakcją po wyborach. Nie można jednak zapominać, że każda partia europejska jest silna przede wszystkim siłą swoich partii członkowskich, a czeka nas seria bardzo ważnych wyborów – dodał Adam Bielan, mówiąc o wyborach parlamentarnych w poszczególnych krajach UE.

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