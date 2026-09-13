Bielan zastąpił Morawieckiego na ważnym stanowisku i zapowiedział zmiany w Europie

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-09-13 15:24

Po odejściu Mateusza Morawieckiego z funkcji przewodniczącego partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR Party) w Parlamencie Europejskim, nie było wiadomo, kto może go zastąpić. Teraz wszystko jest jasne – nowym liderem ECR został europoseł PiS Adam Bielan. – Dziękuję za zaufanie. Jestem gotowy do pracy! – poinformował polityk.

Europoseł Adam Bielan w ciemnej marynarce i okularach. O jego nowej funkcji w partii EKR przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express Adam Bielan
  • Mateusza Morawieckiego zastąpił na stanowisku przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów europoseł PiS Adam Bielan, wybrany podczas kongresu ugrupowania w Dubrowniku.
  • Po rezygnacji Morawieckiego funkcję p.o. lidera pełnił Carlo Fidanza, który przeprowadził procedurę wyboru nowego przewodniczącego.
  • Bielan zapowiedział, że jego celem jest wzmocnienie EKR przed wyborami europejskimi za dwa i pół roku oraz zwiększenie liczby europosłów w kolejnej kadencji.

Zmian w PE po rozłamie w PiS

Były premier zrezygnował z kierowania europejską partią ugrupowań prawicowych w lipcu, gdy było wiadomo, że on i 40 innych członków PiS odejdzie z partii Jarosława Kaczyńskiego. Po rezygnacji funkcję p.o. przewodniczącego objął włoski europoseł Carlo Fidanza z partii Fratelli d’Italia (Bracia Włosi), który rozpoczął procedurę wyboru nowego lidera. Wybory odbyły się niedawno na kongresie ugrupowania w Dubrowniku w Chorwacji. Wygrał je europoseł PiS Adam Bielan. – Dziękuję za zaufanie. Jestem gotowy do pracy! – napisał polityk w serwisie X. – Szczególne podziękowania dla moich trzech poprzedników — Giorgii Meloni, Mateusza Morawieckiego i Jana Zahradila — którzy zbudowali i wzmocnili naszą polityczną rodzinę. ECR rośnie. Konserwatyści wygrywają. Europa się zmienia – dodał Bielan.

Adam Bielan zapewnia: Nie miałem nic wspólnego z wyjazdem Ziobry do USA

Prawica bierze Europę

W rozmowie z PAP polityk ujawnił, że dla Partii EKR pod jego kierownictwem najważniejszym celem będzie sukces w wyborach europejskich, które odbędą się za dwa i pół roku. – Jesteśmy obecnie czwartą grupą w Parlamencie Europejskim pod względem liczby europosłów. Chcemy być jeszcze większą frakcją po wyborach. Nie można jednak zapominać, że każda partia europejska jest silna przede wszystkim siłą swoich partii członkowskich, a czeka nas seria bardzo ważnych wyborów – dodał Adam Bielan, mówiąc o wyborach parlamentarnych w poszczególnych krajach UE.

Dominika Chorosińska szczekała w Sejmie. Kiedyś była gwiazdą seriali i pokazywała swoje wdzięki na ekranie
Galeria zdjęć 34
TRUMP ZNOWU OSZALAŁ?! WANDALIZM BRAUNA, CENY PALIW I WYGRANA AfD | Dudek o Polityce
Sonda
Czy Mateusz Morawiecki powinien ponownie zostać premierem?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ADAM BIELAN
PARLAMENT EUROPEJSKI
MATEUSZ MORAWIECKI