„Ziemia ludzi pracowitych”

Dożynki Prezydenckie w Tryńczy zgromadziły rolników, hodowców i mieszkańców regionu. W uroczystościach uczestniczył prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką.

Głowa państwa dziękowała rolnikom za ich codzienny trud i pracę, dzięki której na polskich stołach nie brakuje żywności. Szczególnie ciepło mówił o Podkarpaciu.

– To ziemia ludzi pracowitych, którzy od pokoleń są strażnikami polskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego – podkreślał Nawrocki.

Prezydent obiecuje wsparcie dla wsi

Karol Nawrocki jasno powiedział, jaką rolę chce odgrywać wobec polskiej wsi.

– Będę strażnikiem i rzecznikiem polskiej wsi, bo tutaj bije serce Polski – zadeklarował prezydent.

W jego przemówieniu nie zabrakło odniesień do historii. Nawrocki zwrócił uwagę na dożynkowe wieńce. Jak mówił, nie są one jedynie symbolem tegorocznych zbiorów. Widoczne są na nich również symbole polskiej państwowości.

„Polska to wielka sprawa”

Prezydent mówił o królewskich regaliach i koronie, które pojawiają się w symbolice wieńców.

– Jest świadomość tego, że Polska to jest wielka sprawa, bo trwa ponad tysiąc lat – powiedział Nawrocki.

Jego zdaniem polska wieś przez pokolenia pielęgnowała pamięć o historii i polskiej tożsamości.

– O tym mówi korona królewska i o tym nigdy nie zapomni i nie zapomniała polska wieś – zaznaczył.

Mocne słowa o wartościach chrześcijańskich

Dużą część wystąpienia prezydent poświęcił również religii. Wskazał na symbole chrześcijańskie obecne w dożynkowych wieńcach.

– To pokazuje, że Polska na polskiej wsi, w naszych sercach, zbudowana jest wokół wartości chrześcijańskich, które też nie przemijają – mówił.

Według Nawrockiego to właśnie mieszkańcy wsi są strażnikami tych wartości.

Prezydent podziękował rolnikom

Prezydent podkreślił, że polska wieś nie tylko produkuje żywność, ale także przechowuje tradycję i przekazuje ją następnym pokoleniom.

– Za to, że dbacie o nasze wartości, macie świadomość, że Polska trwa ponad tysiąc lat i wartości chrześcijańskie są w tym miejscu, w którym być powinny, bardzo dziękuję – powiedział Nawrocki.

Wystąpienie prezydenta w Tryńczy było więc zarówno podziękowaniem za pracę rolników, jak i wyraźną deklaracją, że polska wieś ma mieć w jego prezydenturze szczególne miejsce.

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