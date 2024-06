Ważna decyzja Tuska! Wszyscy zdziwieni. „Żadne trollowanie tego nie zmieni”

Bardzo zła wiadomość dla Kaczyńskiego! To go poważnie zasmuci. Będzie musiał to zobaczyć

Premier Donald Tusk wraz z ministrami przedstawił w środę koncepcję budowy lotniska w Baranowie, a także linii kolejowych w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przedstawiony harmonogram budowy CPK przewiduje, że zakończenie budowy tunelu i podziemnej stacji kolejowej planowane jest na 2029 r., zaś zakończenie budowy lotniska na rok – 2031. – Polska stanie się jednym wielkim megalopolis – mówił Donald Tusk, przedstawiając zmodyfikowany projekt CPK, zapoczątkowany jeszcze za czasów poprzednich rządów PiS. Według nowym planów rząd rezygnuje z koncepcji budowy linii kolejowych przecinających się w Baranowie. Powstanie natomiast tzw. koncepcja "Y", czyli linia kolei dużych prędkości, łącząca Warszawę z Łodzią, a następnie w okolicy Sieradza rozgałęziająca się w kierunku Poznania i Wrocławia, a pociągi mają osiągać prędkość 300-320 km/h.

M.HORAŁA: POLITYCY PO MÓWILI, ŻE TUSK ICH ZNISZCZY JAK BĘDĄ ZE MNĄ WSPÓŁPRACOWAĆ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowy pomysł rządu na realizację CPK jednak nie wszystkim przypadł do gustu. Z różnych stron polała się fala krytyki, jednak, jak się okazuje premier Donald Tusk w żadnym razie nie zaprząta sobie tym głowy i bacznie obstawia przy swoim. – Centralne Przewalanie Kasy skończyło się definitywnie 15 października. Ruszamy z budową komunikacji przyszłości. I żadne trollowanie tego nie zmieni – napisał Tusk na platformie „X”.

Poniżej w galerii zobaczysz premiera Donalda Tuska z wnuczkami:

Wzbudziło to kolejne emocje wśród internautów. – Jezus Maria, ręce nie mają gdzie opaść. Panie Premierze – czemu Pan taki paździerz komunikacyjny serwuje swojemu narodowi? Przecież tego typu tweety tylko o Panu negatywnie świadczą. Co prawda paru silniczków się ucieszy, ale na serio ma to dla Pana wartość? – napisał internauta. – Panie Premierze, czy planowane są bezpośrednie loty do Peru? – zapytał ktoś inny. – Z niemieckiego na nasze: Zobaczycie CPK jak świnia niebo – napisano dalej.

Jak poinformował doradca prezydenta Dudy Łukasz Rzepecki, w sprawie CPK w najbliższym czasie odbędą się spotkania prezydenta z rządem, a także spotkanie eksperckie w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

Sonda Czy Donald Tusk jest dobrym premierem? Tak, zdecydowanie. Nie, nie podoba mi się.