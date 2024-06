Ważna decyzja Donalda Tuska z samego rana. Co się dzieje?!

co się wydarzy?

Donald Tusk postanowił podjąć działania. Po ujawnieniu przez Onet sprawy zatrzymania trzech polskich żołnierzy na granicy z Białorusią po tym, jak oddali strzały w kierunku migrantów, wielu polityków, ale też znaczna część społeczeństwa zdecydowanie wyrażali swoje niezadowolenie. Premier powiadomił za pośrednictwem, że został poinformowany o sprawie i liczy na szybkie rozwiązanie.

Lider PO postanowił jednak nie zwlekać i jeszcze przed 8:00 wezwał na spotkanie ministrów Władysława Kosiniaka-Kamysza i Adama Bodnara.

- Myślę, że po prostu pan premier najzwyczajniej w świecie chce o sprawie porozmawiać, zobaczyć, co udało nam się ustalić - mówił podczas konferencji w Brukseli minister sprawiedliwości. - Myślę, że tego będzie dotyczyła kwestia w ogóle funkcjonowania prokuratury wojskowej - dodał.

Adam Bodnar stwierdził, że chciałby, aby w takich sytuacjach żołnierze od ręki mieli zapewnionego prawnika, by nie musieli się o to martwić. Ponadto zaznaczył, że chciałby, aby modernizować Wojsko Polskie, by prawnicy funkcjonowali przy wojskowych.

- Być może ta cała sytuacja spowoduje refleksję dotyczącą dalszych działań naprawczych, zarówno w kontekście funkcjonowania prokuratury wojskowej, jak i stworzenia kompleksowego systemu pomocy prawnej dla żołnierzy na wzór amerykańskiego JAG - stwierdził.

Donald Tusk zapowiedział także, że o 10:00 wygłosi oświadczenie.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

Sonda Czy twoim zdaniem Władysław Kosiniak-Kamysz powinien się podać do dymisji z funkcji szefa MON? Tak Nie Nie wiem