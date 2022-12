Wałęsa przekazał szokującą informację. "Jeden przycisk, żeby po Gdańsku została dziura"

"Wałęsa to fajny facet"

Lecha Wałęsa udzielił wywiadu Onetowi, w którym opowiedział m.in. o planach władz PRL w trudnym czasie, jakim niewątpliwie był m.in. stan wojenny. Wałęsa stwierdził, że jest "zwycięzcą" a reżim tamtych lat określił "przegranym".

- Wiedzieli, że Wałęsa to fajny facet i wiedzieli też, że ja nie wiem, że Rosja nie pozwoli na to, czego ja chciałem. Nie pozwoli na to, żeby wycofać się z Układu Warszawskiego, żeby wywalić komunizm, jeśli będzie próbował, to zginie jedna trzecia narodu polskiego. I oni zginą za to, że nie upilnowali Wałęsy - powiedział Onetowi były prezydent.

Co Wałęsa sądzi o wojsku w PRL?

Były lider Solidarności stwierdził, że wojsko Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej to "nieszczęśliwi ludzie, zdradzeni w 1939 przez Zachód i potem w 1945 roku też przez Zachód, który nas oddał Sowietom za to, że wspaniale walczyliśmy w czasie II wojny światowej". Przywołując tamten czas Wałęsa przekazał, że chciał porozmawiać z pierwszym sekretarzem KC PZPR Wojciechem Jaruzelskim u progu stanu wojennego. Jednak do rozmowy nie doszło. Zamiast tego Wałęsa dyskutował wówczas z generałami, żołnierzami, pytając, dlaczego pomagali komunie.

"Gdyby w Gdańsku były rozróby(...). Wystarczyłoby nacisnąć jeden przycisk"

- A oni do mnie: "Proszę pana, kiedy kończyliśmy naszą szkołę generalską w Rosji, to nam pokazywano salę, gdzie były dwie makiety". I dalej mówili, że gdyby w Gdańsku były jakieś rozróby, to wystarczyło nacisnąć jeden przycisk, żeby po Gdańsku została dziura. I oni to wszystko wiedzieli - przekazał Onetowi Wałęsa.

Wałęsa wspomina, że "walczył" wiedząc, iż "może się skończyć tragicznie"

Sam stan wojenny były prezydent nazwał walką "kto kogo". - Ja tak walczyłem i dziś jestem zwycięzcą, a ci, którzy mnie aresztowali - przegranymi - dodał Wałęsa w rozmowie z Onetem. Stwierdził też, że "walczył, zdając sobie sprawę, z kim i jak to się może skończyć, nawet tragicznie".

13 grudnia rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Było to działanie niezgodnie z Konstytucją PRL. W toku stanu wojennego internowano łącznie 10 131 działaczy związanych z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym "Solidarność", a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek" w Katowicach.

