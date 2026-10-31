Wałęsa pilnie zwrócił się do Tuska. Chodzi o TK

Lech Wałęsa, w obliczu eskalacji sporu o Trybunał Konstytucyjny, publicznie zadeklarował bezwarunkowe wsparcie dla premiera Donalda Tuska.

Były prezydent w emocjonalnym apelu wezwał dawnych towarzyszy walki o Solidarność, by stanęli u boku premiera, twierdząc, że "Ojczyzna w potrzebie!".

Dowiedz się, jakie konkretnie wydarzenia doprowadziły do tego kryzysu w TK i co oznacza to dla przyszłości praworządności w Polsce.

Wałęsa do Tuska: „Nie mamy wyboru”

Były prezydent zamieścił na Facebooku wpis skierowany bezpośrednio do szefa rządu. W obliczu narastającego konfliktu o Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie opowiedział się po stronie premiera.

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„Panie premierze Tusk, nie mamy wyboru. Ojczyzna w potrzebie! Staję z panem w pierwszym szeregu niezależnie od okoliczności. Wzywam przyjaciół z solidarnej walki do wsparcia naszych dążeń” – napisał Lech Wałęsa.

Deklaracji poparcia towarzyszy więc wezwanie do zaangażowania osób, z którymi były lider „Solidarności” działał w przeszłości. Wałęsa nie wskazał jednak we wpisie, jaką konkretnie formę miałoby przyjąć to wsparcie.

Spór o kierowanie Trybunałem Konstytucyjnym

Wypowiedź Wałęsy pojawiła się po eskalacji konfliktu wokół kierownictwa TK. W piątek, 30 października, na stronie instytucji opublikowano informację o zarządzeniu miesięcznej przerwy w czynnościach prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Zarządzenia wydała Anna Korwin-Piotrowska, która ogłosiła przejęcie obowiązków związanych z kierowaniem Trybunałem. Jest jedną z pięciorga osób wybranych przez obecny Sejm na sędziów TK, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Dotychczasowe kierownictwo instytucji kwestionuje legalność jej działań.

Przed siedzibą Trybunału zebrali się demonstranci, w tym politycy PiS. Na miejscu pojawiła się policja. W związku z wydarzeniami Nawrocki przerwał lot do Senegalu i wrócił do Warszawy.

Tusk: „Innej drogi nie ma”

Jeszcze w piątkowy wieczór stanowisko przedstawił Donald Tusk. Premier uzasadniał działania koniecznością przywrócenia praworządności.

„Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma” – napisał na X.

Oceny wydarzeń pozostają rozbieżne: rząd przedstawia je jako przywracanie praworządności, a dotychczasowe kierownictwo TK podważa podstawy zmian. Wałęsa w swoim wpisie udzielił premierowi zdecydowanego poparcia.

Źródło: wpis Lecha Wałęsy na Facebooku przytoczony przez WP.