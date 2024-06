Wałęsa dał zadanie dla Olejnik! Aż ją zamurowało...

Dla Rosjan gorsza od wojny może być tylko przegrana wojna. Chcą bić się do końca

co się stało?

Były przywódca Solidarności Lech Wałęsa nie często wypowiada się na żywo. Tym razem udzielił wywiadu dla „TVN24” w programie „Kropka nad i”. Prowadząca program Monika Olejnik chciała dowiedzieć się m. in. jakie rozwiązania miałby słynna noblista w obliczu toczącego się konfliktu na Ukrainie i rosnącej agresji ze strony Rosji.

Lech Wałęsa przyznał, że jest to problem globalny ponieważ „połowa świata chce budować na wolnościach, wolnym runku i prawie – a druga połowa mówi: nie, najpierw uzgodnijmy wartości, a potem wolny rynek!” – I z tego podziału nie możemy wyjść – ocenił, a zaraz potem zwrócił się apelem do prowadzącej. – Więc pierwsze zadanie dla pani: Jak przekonać ludzi, byśmy wybrali jedną, wspólną koncepcję? Bo inaczej nie będzie wspólnoty i rozwalimy cywilizację. Jak Pani to się uda, będzie drugi problem – dodał Wałęsa.

Były prezydent nawiązał dalej do systemów ekonomicznych. – Są dwa systemy komunistyczny i kapitalistyczny, i z tego pani musi wybrać – powiedział do dziennikarki i wtem wywiązała się awantura...

– To jest cudowny wykład, ale ja pytam pana konkretnie, co zrobić, żeby Putina – pytała Olejnik.

– Jeżeli pani nie przeskoczy tych problemów, pani niczego nie zrozumie! Nic pani nie zrobi – wykłócał się Lech Wałęsa.

– Ja mogę zrozumieć ale chciałabym się dowiedzieć od pana jaki pan ma pomysł na to, żeby Rosjanie przestali wierzyć Putinowi, żeby nadszedł koniec i Putin zniknął – stwierdziła prowadząca.

– Pani znów nie rozumie Wałęsy! – oburzył się polityk. – Do końca XX wieku silniejsze państwa wchłaniały słabsze. W tej koncepcji zostały Chiny i Rosja, które w dalszym ciągu próbują powiększać się przez włączenie Ukrainy czy Taiwanu. Solidarność dala przykład, jak zwyciężać mamy. Ale co zrobił Zachód? Chce zwyciężać w swoim stylu czołgami, rakietami i strachem. Ja mówię: ludzie, czy nie pamiętacie Solidarności? My mieliśmy gorszą sytuację, bo mieliśmy Związek Radziecki i Układ Warszawski, a oni mają tylko Ukrainę i Rosję, i oni nie potrafią walczyć – podsumował opozycjonista.