Waldemar Żurek osobiście zajmie się sprawą Szpitala Południowego! Zapowiedział kolejne kroki

Skandal dotyczy wysokich zarobków lekarza Dawida Kacprzyka oraz rzekomego uprzywilejowanego traktowania polityków Koalicji Obywatelskiej ("ścieżka VIP") na oddziale SOR.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział osobisty nadzór nad toczącym się postępowaniem prokuratorskim, podkreślając potrzebę rzetelnego zbierania dowodów i brak presji politycznej.

Premier Donald Tusk zapowiedział konsekwencje polityczne dla osób korzystających z "ścieżki VIP" oraz wprowadzenie rozwiązań ograniczających takie praktyki, a prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odwołał cały zarząd Szpitala Południowego.

Portal Zero ujawnił informacje dotyczące Dawida Kacprzyka, koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Południowym, który jednocześnie pełnił funkcję radnego Koalicji Obywatelskiej w warszawskiej dzielnicy Ursus. Według doniesień, lekarz miał zarobić 1,6 mln zł w ubiegłym roku, będąc w trakcie specjalizacji z anestezjologii. Portal opisał także rzekome przyjmowanie polityków Koalicji Obywatelskiej bez kolejki na prowadzonym przez niego oddziale.

W odpowiedzi na te doniesienia, Dawid Kacprzyk podjął szereg działań. 15 czerwca zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, a 18 czerwca złożył mandat radnego dzielnicy Ursus. Ponadto, lekarz zwrócił szpitalowi część otrzymanych środków finansowych.

Osobisty nadzór Żurka

W kontekście narastającej sprawy, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Waldemar Żurek odniósł się do toczącego się postępowania. Jak zapowiedział w Polsat News, sprawa Szpitala Południowego "będzie na pewno pod moim nadzorem". Podkreślił, że prokuratura nie podejmuje pochopnych decyzji o charakterze politycznym, a jej działania muszą być oparte na zebranym materiale dowodowym.

- To postępowanie będzie normalnie prowadzone, więc tutaj nie toczy się to tak szybko jak decyzje, które widzieliśmy pierwszego dnia, czyli zwolnienie lekarza, dzisiaj zwolnienie zarządu. Takie decyzje można podejmować z dnia na dzień, ale postępowanie już się toczy i proszę mi wierzyć, będzie na pewno pod moim nadzorem, tak, żebyśmy mogli powiedzieć, że wiemy wszystko o tej sprawie, wiemy komu stawiać zarzuty i jakie to mają być zarzuty - oznajmił.

Polityk zaznaczył również, że choć sprawa ma znaczenie społeczne, nie może być w niej miejsca na presję polityczną. Podał także argumenty za skrupulatnością postępowania.

- Musimy pamiętać o tym, że jeżeli prokurator sporządzi akt oskarżenia, to on musi obronić się przed sądem. To znaczy należy później przekonać sąd, że łamano prawo, jak zakwalifikujemy to z punktu widzenia prawnokarnego, i to musi być przygotowane skrupulatnie, tu nie może być żadnych błędów - stwierdził.

Reakcje rządu

Równolegle do działań prokuratury i decyzji Dawida Kacprzyka, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął stanowcze kroki. Tego samego dnia poinformował o odwołaniu całego zarządu Szpitala Południowego.

Do sprawy odniósł się także premier Donald Tusk. Zapowiedział, że osoby, które korzystały z "ścieżki VIP" w Warszawskim Szpitalu Południowym, poniosą konsekwencje polityczne. Szef rządu dodał również, że władze będą dążyć do wprowadzenia rozwiązań ograniczających możliwość uprzywilejowanego korzystania z publicznej służby zdrowia.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Waldemar Żurek:

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