Ostatnie pożegnanie Andrzeja Morozowskiego. Wiadomo, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb

Grażyna Czekalińska
Grażyna Czekalińska
2026-08-06 20:01

Znana jest już data ostatniego pożegnania Andrzeja Morozowskiego. Wieloletni dziennikarz TVN24, gospodarz programu „Tak jest” i jeden z najbardziej rozpoznawalnych komentatorów życia politycznego zostanie pożegnany 14 sierpnia. Uroczystość będzie otwarta dla wszystkich, którzy chcą oddać mu hołd.

  • Andrzej Morozowski, ikona TVN24 i gospodarz "Tak jest", zmarł po walce z chorobą; jego ostatnie pożegnanie odbędzie się 14 sierpnia.
  • Uroczystości na Powązkach Wojskowych w Warszawie będą otwarte dla wszystkich, którzy pragną oddać hołd cenionemu dziennikarzowi.
  • Poznaj szczegóły ceremonii i dowiedz się, jak Polska pożegnała jedną z najbardziej wpływowych postaci polskiego dziennikarstwa.

Rodzina oraz współpracownicy Andrzeja Morozowskiego przekazali szczegóły uroczystości pogrzebowych. Dziennikarz zmarł 4 sierpnia po długiej walce z chorobą nowotworową. Miał 69 lat. Przez ponad dwie dekady był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVN24 i współtworzył standardy telewizji informacyjnej w Polsce.

Uroczystości będą otwarte

Ostatnie pożegnanie Andrzeja Morozowskiego odbędzie się 14 sierpnia o godz. 10.00 na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Jak poinformowano, w ceremonii będą mogli uczestniczyć wszyscy, którzy chcą pożegnać dziennikarza.

Po oficjalnej części uroczystości kondukt żałobny uda się na cmentarz w Pyrach przy ul. Farbiarskiej. Tam, już bez udziału kamer i fotoreporterów, odbędzie się pochówek.

Przez lata był jedną z twarzy TVN24

Andrzej Morozowski należał do grona dziennikarzy, którzy tworzyli polskie media po 1989 roku. Karierę rozpoczynał w Radiu Zet, pracował także jako reporter sejmowy „Teleexpressu”. W 2001 roku dołączył do powstającej telewizji TVN24. W kolejnych latach prowadził między innymi programy „Skaner polityczny”, „Studio 24”, „Kuluary”, „Rozmowa bardzo polityczna”, „Bohater tygodnia”, a przede wszystkim „Tak jest”, z którym był związany przez wiele lat.

Ogromną popularność przyniósł mu również program „Teraz my!”, współprowadzony z Tomaszem Sekielskim. Audycja należała do najgłośniejszych formatów publicystycznych pierwszej dekady XXI wieku. Za swoją działalność dziennikarską Morozowski otrzymał liczne wyróżnienia, w tym Grand Press, Telekamerę, Wiktora oraz Nagrodę im. Andrzeja Woyciechowskiego.

O chorobie powiedział widzom osobiście

W ostatnich miesiącach życia Andrzej Morozowski otwarcie mówił o swojej walce z nowotworem. Po ponad półrocznej nieobecności wrócił do programu „Tak jest” i sam wyjaśnił widzom powód zniknięcia z anteny.

Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem. Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu w niepełnym wymiarze, ale będę starał się spotykać z państwem jak najczęściej – mówił po powrocie.

Niestety choroba okazała się silniejsza. Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia 2026 roku.

Rodzina zawsze pozostawała z dala od kamer

Choć przez lata przeprowadzał rozmowy z najważniejszymi politykami w kraju, swoje życie prywatne chronił przed mediami. Wiadomo, że jego żoną jest dziennikarka ekonomiczna Agata Nowakowska, z którą wychowywał syna Jana.

W wywiadach wspominał, że jednym z najtrudniejszych doświadczeń w życiu była ciężka choroba syna po narodzinach i wielomiesięczny pobyt dziecka w Centrum Zdrowia Dziecka. Było to wydarzenie, które – jak przyznawał – na zawsze zmieniło jego spojrzenie na życie.

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ANDRZEJ MOROZOWSKI
OSTATNIE POŻEGNANIE