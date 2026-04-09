Waldemar Żurek nie ma wątpliwości, co spotka Zbigniewa Ziobrę! Mocne słowa

Prokuratura Krajowa prowadzi postępowanie dotyczące 26 zarzutów karnych, w tym sprawstwa kierowniczego w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa ta miała nadzorować nielegalne wydatkowanie środków z Funduszu Sprawiedliwości na cele polityczne i promocyjne Suwerennej Polski.

Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Krajową koncentruje się na 26 zarzutach karnych. Kluczowy akt oskarżenia dotyczy sprawstwa kierowniczego w zorganizowanej grupie przestępczej, która według śledczych miała nadzorować nielegalne wydatkowanie środków z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura argumentuje, że fundusze były transferowane na cele polityczne i promocyjne Suwerennej Polski. Inne zarzuty dotyczą niedopełnienia obowiązków służbowych oraz przekroczenia uprawnień.

W lutym 2026 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd uznał zgromadzony materiał dowodowy za uprawdopodabniający popełnienie przestępstw oraz wskazał na ryzyko ucieczki. W konsekwencji 6 lutego 2026 r. wystawiono krajowy list gończy. Status ten obliguje służby mundurowe do natychmiastowego zatrzymania polityka w przypadku jego pojawienia się na terytorium RP. O komentarz spytaliśmy ministra sprawiedliwości.

- Zbigniew Ziobro stanie przed polskim sądem. To tylko kwestia czasu. Nie ma w naszym kraju miejsca na tych, którzy uważają się za takich, którym wolno więcej. Prawo wszystkich traktuje tak samo - powiedział nam Waldemar Żurek.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Zbigniew Ziobro:

39

Sonda Czy Zbigniew Ziobro powinien stawić się przed wymiarem sprawiedliwości? Tak, bez żadnych wyjątków Raczej tak Raczej nie Nie, nie ufam tej sprawie Nie mam zdania