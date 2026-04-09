Waldemar Żurek nie ma wątpliwości, co spotka Zbigniewa Ziobrę! Mocne słowa

Sara Osiecka
Sara Osiecka
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-04-09 5:00

Sytuacja procesowa byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry (56 l.) może się drastycznie zmienić po wyborach na Węgrzech 12 kwietnia, gdzie Korzysta z ochrony w ramach przyznanego mu azylu politycznego. Po sformułowaniu przez Prokuraturę Krajową szeregu zarzutów dotyczących nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości, za politykiem wystawiono list gończy. - Ziobro stanie przed polskim sądem - powiedział nam minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (56 l.).

  • Prokuratura Krajowa prowadzi postępowanie dotyczące 26 zarzutów karnych, w tym sprawstwa kierowniczego w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa ta miała nadzorować nielegalne wydatkowanie środków z Funduszu Sprawiedliwości na cele polityczne i promocyjne Suwerennej Polski.
  • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zastosował tymczasowe aresztowanie i wydał krajowy list gończy. Decyzja ta, podjęta w lutym 2026 roku, wynika z uprawdopodobnienia popełnienia przestępstw i ryzyka ucieczki, co obliguje służby do natychmiastowego zatrzymania polityka.
  • Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnia, że Zbigniew Ziobro stanie przed polskim sądem. Podkreśla, że "prawo wszystkich traktuje tak samo" i nie ma miejsca na osoby, które uważają się za stojące ponad prawem.

Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Krajową koncentruje się na 26 zarzutach karnych. Kluczowy akt oskarżenia dotyczy sprawstwa kierowniczego w zorganizowanej grupie przestępczej, która według śledczych miała nadzorować nielegalne wydatkowanie środków z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura argumentuje, że fundusze były transferowane na cele polityczne i promocyjne Suwerennej Polski. Inne zarzuty dotyczą niedopełnienia obowiązków służbowych oraz przekroczenia uprawnień.

Ziobro grozi palcem Tuskowi. Mocne słowa w obronie Orbana, puściły mu hamulce

W lutym 2026 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd uznał zgromadzony materiał dowodowy za uprawdopodabniający popełnienie przestępstw oraz wskazał na ryzyko ucieczki. W konsekwencji 6 lutego 2026 r. wystawiono krajowy list gończy. Status ten obliguje służby mundurowe do natychmiastowego zatrzymania polityka w przypadku jego pojawienia się na terytorium RP. O komentarz spytaliśmy ministra sprawiedliwości.

- Zbigniew Ziobro stanie przed polskim sądem. To tylko kwestia czasu. Nie ma w naszym kraju miejsca na tych, którzy uważają się za takich, którym wolno więcej. Prawo wszystkich traktuje tak samo - powiedział nam Waldemar Żurek. 

Super Express Google News
