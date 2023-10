Waldemar Pawlak na bok. Nie wejdzie do Senatu

Robert Bąkiewicz nie zostanie posłem? Wiele na to wskazuje

Wybory 2023. Roman Giertych wraca do Polski? Uzyskał dobry wynik

Wybory 2023. Najnowsze wyniki wyborów z ponad 3/4 wszystkich obwodów już są. Na podstawie danych z proc. komisji wyborczych wyniki wyborów do Sejmu przedstawiają się następująco: PiS - 37,03 proc. KO - 29,10 proc. Trzecia Droga - 14,48 proc. Nowa Lewica - 8,31 proc. Konfederacja - 7,24 proc. Bezpartyjni Samorządowcy - 1,89 proc. To o nich mówi cała Polska, ale wiele zainteresowania budzą też starcia do Senatu.

Po zapoznaniu się z cząstkowymi wynikami w wyborach do Senatu, można uznać, że okręg 38 będzie miał w nowej kadencji parlamentu senatora z PiS. Będzie nim w dalszym ciągu Marek Martynowski. Uzyskał on w wyborach 91 342 głosów (dane ze strony PKW na godz. 16:55). Nie udało się uzyskać mandatu senatora kandydatowi wytypowanemu przez opozycyjny pakt senacki - był nim były premier Waldemar Pawlak. Dawny lider ludowców, a dziś polityk Trzeciej Drogi i jak się wydawało murowany kandydat na senatora, uzyskał w niedzielę 88 442głosy, czyli mniej od Martynowskiego.

ZOBACZ: Ewa Wachowicz wzięła ślub. Przed laty po sukcesie Miss Polonii była rzecznikiem rządu Waldemara Pawlaka. Zasłynęła z jednego zdania!