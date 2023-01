Koniec normalnych wakacji?! Szokujący pomysł górali

Będzie rewolucja w wakacjach? Stowarzyszenie Gmin Górskich wpadło na pomysł, by wakacje odbywały się z takim podziałem, jak ferie zimowe: czyli w różnych terminach dla poszczególnych województw. Zgodnie z tym pomysłem, wakacje trwałyby między 15 czerwca a 15 września. Skąd taki pomysł, by podzielić wakacje na tury? - Każde działanie mające na celu wydłużenie okresów wypoczynkowych jest bardzo dobre zarówno z punktu widzenia wypoczywających jak i biznesu. Hotelarze wolą mieć mniejsze obłożenie, ale regularne, niż punktowo bardzo wysokie. Finalnie ceny dla turystów też byłyby niższe – zaznaczył w rozmowie z PAP Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Wakacje w turach. Wiceminister sportu krótko: Ministerstwo Sportu i Turystyki popiera ten pomysł

Zaskakujący pomysł dotyczący nowego sposobu organizowania wakacji, komentował w porannym programie na antenie radia RMF FM wiceminister sportu Andrzej Gut-Mostowy: - To byłaby rewolucja, dlatego trzeba popatrzeć na ten problem szeroko. Napisaliśmy pismo do Ministerstwa Edukacji i Nauki, by przeanalizowało wszystkie plusy i minusy z punktu widzenia systemu edukacji. Na pewno chcielibyśmy zasięgnąć opinii wielu gremiów zainteresowanych - ocenił wiceminister w programie "7 pytań o 7:07". I dodał, że pomysł ma aprobatę: - Ministerstwo Sportu i Turystyki popiera ten pomysł Z punktu widzenia branży turystycznej na pewno byłoby to korzystne. Trzeba rozpatrzeć wszystkie za i przeciw. Tutaj chodzi o system edukacji, rok szkolny w kilku regionach rozpoczynałby się dwa tygodnie później - powiedział.

