Wacław B. były przewodniczący komisji smoleńskiej z zarzutem. Prokuratura wydała komunikat

Prokuratura Krajowa wystosowała informację o zarzutach o za utrudnianie śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. Jak podano: - Zarządzeniem z dnia 8 listopada 2024 r. Prokurator Generalny Adam Bodnar powołał w Prokuraturze Krajowej Zespół Śledczy do zbadania zaistniałych w latach 2016-2023 nieprawidłowości w funkcjonowaniu Podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego z dnia 10 kwietnia 2010 r. (dalej: Podkomisja). Zespół rozpoczął prace 12 listopada 2024 r. Po rozpoznaniu 41 zawiadomień złożonych przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w dniu 18 listopada 2024 r. prokurator wszczął 5 śledztw, w tym w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków Podkomisji. Tego samego dnia Zespół Śledczy przejął z Prokuratury Okręgowej w Warszawie do dalszego prowadzenia dwa śledztwa, w tym śledztwo w sprawie zniszczenia, utraty lub ukrycia przez członków Podkomisji udostępnionych im dowodów rzeczowych, zabezpieczonych na potrzeby śledztwa badającego okoliczności katastrofy smoleńskiej, tj. śledztwa o sygn. akt PK III 1 Ds.1.2016 Prokuratury Krajowej. Sprawa ta została zarejestrowana pod sygnaturą 1001-13.Ds.6.2024.

Jak wskazano w toku śledztwa "materiał dowodowy, w tym przede wszystkim zabezpieczona dokumentacja, dostatecznie uzasadnił podejrzenie, że Wacław B., były przewodniczący Podkomisji w latach 2016–2017, popełnił przestępstwo utrudniania postępowania karnego (śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej). Wobec powyższych ustaleń w dniu 31 marca 2025 r. prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Wacławowi B. zarzutu popełnienia przestępstwa poplecznictwa z art. 239 § 1 kk. Wacław B. został wezwany do stawiennictwa w Prokuraturze Krajowej w pierwszej połowie kwietnia w celu ogłoszenia mu zarzutu i przesłuchania w charakterze podejrzanego. Szczegóły dotyczące treści zarzutu zostaną przedstawione po wykonaniu powyższych czynności".