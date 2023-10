Wybory 2023 do Sejmu i Senatu. Czarzasty: Lewica wraca do rządzenia

Wyniki wyborów parlamentarnych 2023. Tak głosowali Polacy: najliczniejsza grupa głosujących to osoby w wieku 50-59 lat

Znamy już pierwsze, sondażowe wyniki exit poll dotyczące wyborów 2023. Z zebranych danych wynika, że 73,7 proc. kobiet i 72 proc. mężczyzn głosowało w wyborach parlamentarnych, a najwięcej głosujących osób było w grupie wiekowej: 50-59 lat, bo aż 83,2 procent wszystkich głosujących. 78,5 proc. głosujących to osoby w wieku 40 - 49 lat, zaś 72,3 proc. osób to osoby młodsze w wieku 30 - 39 lat. Jeśli chodzi o najmłodszych to 68,8 głosujących w wyborach 2023 to osoby w wieku 18 - 29 lat. Zaś 67,0 - to osoby w wieku 60 i więcej lat.

Podział mandatów: kto może liczyć na władzę?

Wiemy, że zgodnie z nimi Polacy największym poparciem obdarzyli: Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 36,8 procent głosów, w przeliczeniu na mandaty to: 200 mandatów.

Kolejne miejsca zajęły formacje:

Koalicji Obywatelskiej, która zdobyła 31,6 procent głosów (mandaty: 163), trzecie miejsca zajęła: Trzecia Droga z wynikiem 13 procent głosów (mandaty: 55), Lewica z wynikiem 8,6 procent głosów (mandaty: 30), Konfederacja z wynikiem 6,2 procent głosów (mandaty: 12). Bezpartyjni Samorządowcy nie przekroczyli progu wyborczego, zdobywając 2,4 procent głosów.

Referendum, jak głosowali Polacy? Wyniki sondażowe exit poll

Prognozowana frekwencja w niedzielnym referendum wyniosła wśród mężczyzn 42 proc., a wśród kobiet – 38,1 proc. – wynika z badania exit poll, przeprowadzonego przez Ipsos.

Ipsos zbadał także, jak w referendum głosowali uprawnieni w podziale na wiek. Największą frekwencję odnotowano wśród osób w wieku 50-59 proc. – wyniosła ona 45,7 proc. Najmniejsza frekwencja była wśród najmłodszych wyborców, w wieku 18-29 lat - tu wyniosła 32,5 proc.

W grupie wyborców w wieku 30-39 lat frekwencja wyniosła 40,3 proc., wśród osób w wieku 40-49 lat było to 40,2 proc., zaś w grupie wyborców w wieku powyżej 60. roku życia w referendum udział wzięło 40,6 proc. uprawnionych – wynika z badania Ipsos