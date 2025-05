Donald Tusk bije na alarm! O co chodzi?

Jolanta Kwaśniewska w programie "Pytanie dnia" na antenie TVP Info podzieliła się swoimi odczuciami po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Wyraziła zaskoczenie wysokim wynikiem Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, podkreślając jednocześnie, że liczyła na lepszy rezultat Rafała Trzaskowskiego. "Odczuwam wielkie zdziwienie, bo chciałam głęboko wierzyć, że Rafał Trzaskowski osiągnie nieco lepszy wynik, a wysokie miejsca panów Mentzena i Brauna są dla mnie dużym zaskoczeniem" – mówiła Kwaśniewska. Dodała, że obecna sytuacja wymaga mobilizacji przed drugą turą. "To jest taki moment, że wszystkie ręce na pokład przed drugą turą wyborów" – zaapelowała była pierwsza dama.

Ostrzeżenie przed kontynuacją "jednowładzy"

Jolanta Kwaśniewska wyraziła obawę przed kontynuacją obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Podkreśliła, że wybór prezydenta ma kluczowe znaczenie dla przyszłości kraju i jego pozycji w Europie. "Stawką jest przyszłość Polski, Polaków, naszych dzieci, naszego miejsca w świecie i w Europie" – mówiła była pierwsza dama. Kwaśniewska zaznaczyła, że nie chce kontynuacji "jednowładzy", jaką Polska miała doświadczyć przez ostatnie osiem lat. "My nie chcemy kontynuacji tej jednowładzy, jaką mieliśmy w Polsce przez osiem lat z prezydentem Dudą" – podkreśliła. Dodała, że aby możliwe było realizowanie reform, o których mówi obecna koalicja rządząca, potrzebny jest prezydent, który będzie z nią współpracował.

Krytyka Karola Nawrockiego i "kilku wersji" ws. mieszkania

Jolanta Kwaśniewska nie szczędziła również krytyki pod adresem Karola Nawrockiego, kandydata na prezydenta. Odnosząc się do sprawy jego mieszkania, stwierdziła, że "przeraża ją sposób, w jaki jego zachowanie tłumaczą koledzy i członkowie PiS". "Karol Nawrocki przedstawił kilka wersji w sprawie drugiego mieszkania. Jaka jest ta ostateczna? Przeraża mnie sposób, w jaki jego zachowanie tłumaczą koledzy i członkowie PiS. W tym przypadku naprawdę trudno mi uwierzyć w historię o samarytaninie" – powiedziała Kwaśniewska. Była pierwsza dama wyraziła również przekonanie, że "betonowy, żelazny elektorat PiS pójdzie za kandydatem proponowanym przez tę partię", niezależnie od okoliczności.

Apel o mobilizację przed II turą wyborów

Jolanta Kwaśniewska zaapelowała do wyborców o aktywny udział w drugiej turze wyborów prezydenckich. Podkreśliła, że każdy głos ma znaczenie i może wpłynąć na przyszłość Polski. "Wydaje mi się, że ci wyborcy nie do końca zdają sobie sprawę, jaka jest stawka tych wyborów" – mówiła, odnosząc się do rozczarowania części wyborców koalicji rządzącej, którzy nie wzięli udziału w pierwszej turze. Kwaśniewska podkreśliła, że w obecnej sytuacji, "w momencie takiego rozchwiania, jakie dziś obserwujemy, potrzebujemy prezydenta uczciwego, potrafiącego łączyć, kogoś z klasą, doświadczeniem i rzeczywistym zapleczem". Dodała, że dla niej taką osobą jest Rafał Trzaskowski.

