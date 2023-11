W ten sposób posłowie mogą niemal podwoić swoje zarobki. Wielkie pieniądze w KRS

Rekordzistą jest Bartosz Kownacki (44 l.), który w KRS zainkasował w 2022 roku aż 138 tysięcy złotych. Kazimierz Smoliński (68 l.) otrzymał 125 tys., Arkadiusz Mularczyk 113 tys. złotych, a Marek Ast (65 l.) 108 tysięcy złotych. Minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro (53 l.) zarobił 22 tysiące złotych rocznie, ale jak mówi Arkadiusz Myrcha z KO, nie uczestniczył nawet w jawnych posiedzeniach. To zadziwiające, że parlamentarzyści PiS zarobili w radzie niemal tyle, co w Sejmie. - Wychodzi na to, że niektórzy pracowali tam więcej niż posłowie. To budzi wątpliwości, czy nie wykorzystywali jakichś luk regulaminowych, czy nie tworzono sztucznych posiedzeń tylko po to, żeby zwiększyć zarobki członków rady - mówi polityk Platformy. A Marek Ast z PiS odpowiada, że pracował dokładnie tyle, ile oczekiwały władze KRS. - To nie ja decydowałem o harmonogramie prac. Posiedzenia odbywały się dwa razy w miesiącu przez cały tydzień. Były posiedzenia i zdalne i osobiste - tłumaczy się poseł PiS i krytykuje zachowanie politycznej konkurencji. - Kwestionowali status KRS, a teraz uznali, że chcą uczestniczyć w jej pracach. Mają do tego prawo, ale to wyraźna niekonsekwencja - twierdzi Ast. Tymczasem nowymi członkami KRS zostali Kamila Gasiuk-Pihowicz (40 l.) i Robert Kropiwnicki (49 l.) z KO, Tomasz Zimoch (66 l.) z Polski 2050 i Anna Maria Żukowska (40 l.) z Lewicy. BRG

Express Biedrzyckiej - Marcin KIERWIŃSKI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.