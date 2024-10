W taki sposób o premierze Tusku dawno nikt nie mówił! Jan Maria Rokita nie gryzł się w język

Tragedia duopolu Tusk-Kaczyński nie jest tak wielka, jak przedstawiają najwięksi tragicy-publicyści, szkody nie są aż tak straszne. (...) Z drugiej strony szkody z tego ich sporu dla jakości polskiej polityki są spore. Począwszy od zepsucia języka politycznego, skończywszy na degrengoladzie instytucji. Obie strony za to odpowiadają. Te partie są do siebie, przy całej prawdziwej ideowej różnicy, podobne. Jeśli próbujemy przyjrzeć się formie polityki, to degeneracja formy jest problemem.(...) Za degenerację tej formy obie strony są odpowiedzialne – ocenił Jan Maria Rokita.