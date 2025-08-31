Kaczyński nie chce sojuszu z Mentzenem

- Konfederacja nieustannie deklaruje, że jest gotowa (rządzić) z PO, a jak jest gotowa z PO, to wszystkie jej deklaracje o patriotyzmie itd. to są... już nie chcę brzydkich określeń używać, co z nimi można zrobić - grzmiał w Białymstoku Jarosław Kaczyński. A z naszych informacji wynika, że publiczne deklaracje nie odbiegają od tego, co mówi się przy Nowogrodzkiej. Ostatni wewnętrzny sondaż dający PiS poparcie na poziomie 35%, pozwala myśleć o samodzielnej większości i rządzie bez młodszej, prawicowej formacji.

- Prezes uważa, że kolejne trzy punkty dają już szanse na rząd PiS bez oglądania się na Konfederację. Tendencja jest dla nas korzystna, trzeba ją tylko utrzymać - mówi nam polityk Prawa i Sprawiedliwości. Z pewnością nie bez znaczenia jest fakt, że od miesiąca urząd prezydenta piastuje Karola Nawrocki. To on nadaje ton polskiej polityce w ostatnich tygodniach, a z oczywistych powodów jest mocno utożsamiany z Prawem i Sprawiedliwością.

Prof. Dudek: PiS gra na rozbicie Konfederacji

Polityczną wojnę PiS i Konfederacji wieszczy też profesor Antoni Dudek, który w swoim programie "Dudek o polityce" na kanale "Super Expressu" na YouTube przekonuje, że Jarosław Kaczyński gra na rozbicie mniejszego opozycyjnego klubu, konsekwentnie atakując głównie jego liberalną część. - Ponieważ Konfederacja nie rzuca się PiS-owi na szyję, to już jest zła. Prezes PiS odpycha od siebie część Konfederacji, tę ze Sławomirem Mentzenem na czele. Celem jest osłabienie jej wyników wyborczych. Kaczyńskiego niepokoją sondaże, w których rywale z opozycyjnych ław notują ciągle kilkunastoprocentowe wyniki, bo to oznacza, że PiS nie może liczyć na więcej niż okolice 30%, co przekreślałoby szanse na samodzielną większość - mówi ceniony politolog

Prof. Dudek dodaje, że coraz większe napięcia będą też pojawiały się w samej Konfederacji. - Tę partię czeka teraz walka o przywództwo, bo dwugłowe przywództwo, w tym wypadku pary Mentzen-Bosak, nigdy się jeszcze w polskiej polityce nie sprawdzało - kwituje ekspert.

Dudek o polityce 28.08.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.