Wyciekł wewnętrzny sondaż PiS. "Prezesowi bardzo zależy, żeby rządzić bez Konfederacji"

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-08-31 8:19

W PiS panuje przekonanie, że po zwycięskich wyborach prezydenckich uda się odbić władzę w Sejmie, a co za tym idzie - ponownie rządzić krajem. Najnowszy wewnętrzny sondaż wskazuje nawet, że w grę wchodzi samodzielna większość, bez potrzeby tworzenia koalicji z Konfederacją. - Mamy 35%. Prezes uważa, że kolejne trzy punkty dają już szanse na rząd PiS bez oglądania się na Konfederację - mówi nam polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Mentzen, Kaczyński

i

Autor: Paweł Jaskółka/Super Express, Paweł Dąbrowski/Super Express

Kaczyński nie chce sojuszu z Mentzenem

- Konfederacja nieustannie deklaruje, że jest gotowa (rządzić) z PO, a jak jest gotowa z PO, to wszystkie jej deklaracje o patriotyzmie itd. to są... już nie chcę brzydkich określeń używać, co z nimi można zrobić - grzmiał w Białymstoku Jarosław Kaczyński. A z naszych informacji wynika, że publiczne deklaracje nie odbiegają od tego, co mówi się przy Nowogrodzkiej. Ostatni wewnętrzny sondaż dający PiS poparcie na poziomie 35%, pozwala myśleć o samodzielnej większości i rządzie bez młodszej, prawicowej formacji.

Prezes uważa, że kolejne trzy punkty dają już szanse na rząd PiS bez oglądania się na Konfederację. Tendencja jest dla nas korzystna, trzeba ją tylko utrzymać - mówi nam polityk Prawa i Sprawiedliwości. Z pewnością nie bez znaczenia jest fakt, że od miesiąca urząd prezydenta piastuje Karola NawrockiTo on nadaje ton polskiej polityce w ostatnich tygodniach, a z oczywistych powodów jest mocno utożsamiany z Prawem i Sprawiedliwością. 

Prof. Dudek: PiS gra na rozbicie Konfederacji

Polityczną wojnę PiS i Konfederacji wieszczy też profesor Antoni Dudek, który w swoim programie "Dudek o polityce" na kanale "Super Expressu" na YouTube przekonuje, że Jarosław Kaczyński gra na rozbicie mniejszego opozycyjnego klubu, konsekwentnie atakując głównie jego liberalną część. - Ponieważ Konfederacja nie rzuca się PiS-owi na szyję, to już jest zła. Prezes PiS odpycha od siebie część Konfederacji, tę ze Sławomirem Mentzenem na czele. Celem jest osłabienie  jej wyników wyborczych. Kaczyńskiego niepokoją sondaże, w których rywale z opozycyjnych ław notują ciągle kilkunastoprocentowe wyniki, bo to oznacza, że PiS nie może liczyć na więcej niż okolice 30%, co przekreślałoby szanse na samodzielną większość - mówi ceniony politolog

Prof. Dudek dodaje, że coraz większe napięcia będą też pojawiały się w samej Konfederacji. - Tę partię czeka teraz walka o przywództwo, bo dwugłowe przywództwo, w tym wypadku pary Mentzen-Bosak, nigdy się jeszcze w polskiej polityce nie sprawdzało - kwituje ekspert.

Dudek o polityce 28.08.2025
Quiz Sprawdź swoją wiedzę na temat PiS!
Pytanie 1 z 14
Kto założył partię Prawo i Sprawiedliwość?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIS
SŁAWOMIR MENTZEN
JAROSŁAW KACZYŃSKI
KONFEDERACJA