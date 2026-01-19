W środku nocy Donald Tusk opublikował wpis po hiszpańsku. Złożył kondolencje

Paulina Jaworska
PAP
2026-01-19 7:22

Premier Donald Tusk nad ranem (19 stycznia) umieścił wpis w mediach społecznościowych. Szef polskiego rządu zareagował na tragiczne doniesienia z Hiszpanii. Doszło tam do poważnego wypadku komunikacyjnego, wykoleiły się tam dwa pociągi w wyniku czego, śmierć poniosło ponad dwadzieścia osób, a kilkanaście zostało rannych.

Autor: Albert Zawada Donald Tusk przemawiający przed mikrofonem, w tle flaga Unii Europejskiej i flaga Polski. Zdjęcie ilustruje zarządzenie premiera o dodatkowych dniach wolnych w 2026 roku, o czym przeczytasz więcej na Super Biznes.
  • Wypadek kolejowy w Hiszpanii wstrząsnął światem, a premier Donald Tusk składa kondolencje, zapewniając o wsparciu.
  • Co wydarzyło się w Hiszpanii? Dwa pociągi dużych prędkości wykoleiły się w Adamuz, powodując śmierć co najmniej 21 osób i dziesiątki rannych.
  • Badane są przyczyny tragedii. 

Tusk reaguje na wypadek w Hiszpanii. Poruszające słowa

Premier Donald Tusk złożył kondolencje rodzinom ofiar katastrofy kolejowej w Hiszpanii. Mis más sinceras condolencias a las familias afectadas. Polonia está con el pueblo español en estos momentos tan dificiles - napisał w języku hiszpańskim polski premier, co w tłumaczeniu brzmi: - Składam najszczersze kondolencje rodzinom ofiar. Polska wspiera naród hiszpański w tych trudnych chwilach - podkreślił premier Tusk. 

Katastrofa pociągów  dużych prędkości w Adamuz. Dziesiątki rannych i ofiary śmiertelne

Przypomnijmy, że w niedzielę (18 stycznia) wieczorem dwa pociągi dużych prędkości wykoleiły się w Adamuz w prowincji Kordoba w Andaluzji na południu Hiszpanii. W katastrofie zginęło co najmniej 21 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. 

Państwowy zarządca infrastruktury kolejowej, Adif, powiadomił, że do katastrofy doszło około godz. 19.45. Najnowsze informacje mówią o 21 ofiarach śmiertelnych i 25 rannych; pięć osób jest w stanie ciężkim. Szef regionalnego resortu zdrowia Antonio Sanz ostrzegł jednak, że sytuacja jest bardzo poważna, a liczba ofiar może wzrosnąć.

Pociągiem przewoźnika Iryo podróżowało z Malagi do Madrytu 317 osób. Ostatnie wagony pociągu wypadły z szyn w Adamuz w prowincji Kordoba, wjeżdżając na sąsiedni tor, po którym jechał z Madrytu do Huelvy inny pociąg, należący do przewoźnika Renfe - i który w rezultacie również się wykoleił. Minister transportu Oscar Puente przekazał, że przyczyny wypadku wciąż są badane i jest to „trudne do wyjaśnienia”

