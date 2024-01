W Nowy Rok weszliśmy z nowymi podwyżkami. Zobacz, co zdrożało

Kiedy ciężko chory Zbigniew Ziobro wróci do polityki? Jest pilnie potrzebny! "Boją się go"

Zdrożał podatek lokalny

Ministerstwo Finansów zdecydowało o najwyższej od lat podwyżce podatku od nieruchomości – danina zwiększy się aż o 15 proc. Ustalono też, że w 2024 r. podatek od budynków mieszkalnych może wynieść maksymalnie 1,15 zł/mkw. - to o 15 gr za metr kwadratowy więcej niż w 2023 r.

PiS tworzy gabinet cieni. Obajtek rozliczy Platformę?!

Przedsiębiorcy muszą więcej płacić na ZUS - 1600,32 zł miesięcznie, czyli podwyżka składek wyniosła 13 proc. Jest to związane ze wzrostem płac w gospodarce. Od stycznia wzrosła też o 5 proc. akcyza pobierana od sprzedaży alkoholu. Cena butelki wódki wzrosła przez to o 5 proc. Z kolei o 10 proc. wzrosła akcyza na wyroby z tytoniu (paczka papierosów zdrożała średnio o 60 gr).

Droższe paliwa i plastikowe naczynia

Podwyżka nie ominęła opłaty paliwowej – o 13,1 proc. W litrze benzyny płacimy ok. 24 gr tej daniny, a w litrze ON opłata paliwowa wynosi obecnie ok. 52 gr. Miłośnicy dań i napojów na wynos muszą liczyć się z wyższymi opłatami za plastikowe naczynia, wydawane przez sklepy i restauracje. Od 1 stycznia obowiązuje bowiem unijny podatek od plastiku (od 20 do 25 gr za kubek lub plastikowe pudełko).

Express Biedrzyckiej - dr hab. Tomasz SŁOMKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.