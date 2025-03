W Ministerstwie nie wiedzieli o chorobie Andrzeja Szejny? Zaskakujące słowa Wrońskiego

- O tym problemie pan minister dowiedział się dwa dni temu, kiedy zaprosił pana ministra Szejnę na rozmowę i wtedy pan minister Szejna powiedział, że taki problem jest, taki problem występował, i że on z tym walczy i on się z tym problemem uporał. No i zawarł tę informację w ankiecie bezpieczeństwa - mówił.