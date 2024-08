W KPRM spotkanie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Funduszu Kościelnego. Co ustalą?

Ważny apel Błaszczaka do Hołowni. Ostrzega przed podwyżkami

W piątek w południe rozpoczęło się w KPRM drugie spotkanie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Funduszu Kościelnego, o którym w czwartek poinformował szef zespołu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zespół ma pracować nad propozycjami rozwiązań nadesłanymi z poszczególnych resortów.

- MRPiPS już w kwietniu przedłożyło kompleksową propozycję likwidacji Funduszu Kościelnego oraz zapewnienia finansowania różnych zadań, które dzisiaj z niego są finansowane - powiedział PAP wiceszef resortu Sebastian Gajewski. Wyraził nadzieję, że uda się przedstawić propozycję Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pozostałym członkom zespołu.

- 95 proc. wydatków Funduszu Kościelnego to obecnie składki na ubezpieczenia społeczne osób duchownych. Oczywiście duchowni, tak jak każdy inny obywatel naszego kraju, mają konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego i musimy je zapewnić. Natomiast w naszej ocenie należy zwiększyć partycypację Kościołów i Związków Wyznaniowych oraz samych duchownych w finansowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ponieważ obecnie absolutna większość środków, które są przeznaczone na składki na te ubezpieczenia, pochodzi de facto z budżetu państwa - powiedział Gajewski. Przyznał, że jedną z koncepcji jest odpis od podatku. - Jest to koncepcja sprawdzona w innych krajach, którą na pewno będziemy w zespole dyskutować - powiedział wiceszef MRPiPS.

Zaznaczył, że MRPiPS zależy, aby międzyresortowy zespół do spraw Funduszu Kościelnego zaczął intensywnie pracować. - Wszystkie zmiany, które dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne muszą wchodzić 1 stycznia roku kalendarzowego. W związku z tym, dzisiaj musimy zintensyfikować prace, tak żebyśmy zdążyli z przepisami prawa na początek przyszłego roku kalendarzowego - zauważył.