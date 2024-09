Wizyta von Der Leyen, oraz przedstawicieli rządów Czech, Austrii i Słowacji

Premier Donald Tusk w środowej [18 września 2024] rozmowie w TVP zapowiedział, że przekaże szefowej KE, że sytuacja jest "nadzwyczajna". Podkreślił, że Europa pomoże w odbudowie infrastruktury, mostów, torów kolejowych, dróg i oczyszczalni ścieków. W związku z tym mają zostać "uelastycznione" środki z funduszy europejskiego i Krajowego Planu Odbudowy.

- Będę nalegał, aby to uelastycznienie spowodowało, że te środki, które trudno wykorzystać, albo które mogłyby być wykorzystane inaczej, ale nie tam gdzie jest teraz nagła potrzeba, one będą pracowały na rzecz powodzian - mówił Tusk.

Ponadto w czwartek [19 września 2024] została przegłosowana rezolucja w Parlamencie Europejskim o zwiększenie funduszy na pomocy dla powodzian i lepszego przygotowania państw członkowskich na klęski żywiołowe. Przypomnijmy, że powodzie dotknęły Europę Środkową i Wschodnią, a najbardziej poszkodowany obszary znajdują się w Polsce, Czechach, Austrii, Słowacji, w Niemczech i w Węgrzech.

W związku z tym w czwartek 19 września we Wrocławiu odbywa się "szczyt powodziowy", w którym wezmą udział szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a także premier Czech Petr Fiala, premier Słowacji Robert Fico, oraz kanclerz Austrii Karl Nehammer.

Konferencja prasowa Von Der Leyen, Tuska, Fico, Fiali i Nehammera. 10 mld euro na odbudowę po powodzi

- Spotkaliśmy się [...] w związku z potrzebą odbudowy akcji ratunkowej, akcji przeciwpowodziowej, a także akcji porządkowania i odbudowy po powodzi. Chodzi oczywiście o wsparcie od Unii Europejskiej i wsparcie finansowe [...] potrzebowaliśmy dokładnie 45 minut, żeby [...] uzyskać satysfakcjonujące nas deklaracje ze strony Komisji Europejskiej. Każdy z nas będzie odpowiadał za plany odbudowy swoich krajów - powiedział premier Tusk.

- Europa stoi u boki Polski i pozostałych krajów, to katastrofa narodowa i musimy stawić czoła temu żywiołowi - mówiła Von Der Leyen.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej podkreślała, że udało się wykorzystać system Copernicus, żeby budować klarowny obraz tego jak rozwija się powódź. Następnie wyjaśniła, skąd będą pochodzić fundusze na odbudowę terenów zniszczonych przez powódź.

- W tym celu można wykorzystać dwa źródła. Przede wszystkim Fundusz Solidarności, który może posłużyć do odbudowy dróg, autostrad, linii kolejowych, czy mostów, czyli infrastruktury. Więc patrząc po skali zniszczeń, że te pieniądze nie wystarczą. Dlatego wspólnie omawialiśmy dalej pójście dalej jeśli chodzi o fundusz spójności [...]. Dlatego zmobilizowany zostanie fundusz spójnościowy tak, aby można było wykorzystać go elastycznie w sposób dostosowany do potrzeb kraju, tam gdzie te potrzeby są największe. Najpierw to będzie prefinansowanie, czyli najpierw kraj dostanie pieniądze i może je wykorzystać na inwestycje [...] nie ma współfinansowania, to 100-procentowe finansowanie [...] 10 mld euro można wykorzystać z funduszu spójności dla krajów dotkniętych powodzią - wyjaśnia von Der Leyen.

Grupa ZPR Media dla powodzian Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.