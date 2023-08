Uwaga: medycy mają dość! Będzie protest lekarzy. Data: 30 września

Lekarze zapowiadają protest. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy oraz Porozumienie Rezydentów przekazały, że 30 września 2023 odbędzie się w Warszawie protest lekarzy. Jak podkreślają organizatorzy protestu lekarzy nie chodzi o to, by występować przeciw komuś, ale by wystąpić w trosce o dobro pacjentów. Jednocześnie protest lekarzy (30.09) ma być apelem do polityków, tuż przed wyborami, które wyznaczone zostały na 15.10. Lekarze podają, że: - Ten protest ma być apelem do wszystkich polityków w Polsce, lekarze i lekarki mówią wprost - nie zgadzamy się na bylejakość w zarządzaniu ochroną zdrowia. Jako praktycy każdego dnia widzimy mnogość systemowych problemów i mamy dosyć ignorowania ich. Ochrona zdrowia MUSI stać się kluczowym punktem programów politycznych na te wybory. Jak wskazano lekarze chcą też, by wycofane zostały przepisy dotyczące wystawiania recept wprowadzone przez ministra Adama Niedzielskiego, to postulat zerowy. Pozostałe brzmią następująco:

Jakości kształcenia 📚 - jej degradacja w ostatnich latach jest skrajnie niebezpieczna i niezgodna z prawem. Wypuszczanie na rynek nieprzygotowanych lekarzy stwarza zagrożenie dla pacjenta. Jest żerowaniem na ambicjach i marzeniach młodych ludzi. Nie ma zgody na szkoły zawodowe i uczelnie techniczne bez zaplecza dydaktycznego, infrastruktury i warunków do prowadzenia kierunku lekarskiego.

Jakość pracy 🩺 - nie zgadzamy się na zakopanie nas biurokracją oraz łatanie systemowych dziur kosztem zdrowia personelu medycznego. Zdarza sie, że rezydent miał pod sobą 300 pacjentów - to nie jest bezpieczne ani dla pacjenta, ani dla lekarza. Żądamy wprowadzenia norm zatrudnienia dla lekarzy w przeliczeniu na pacjenta.

Jakość systemu 📄 - pracujemy w niedofinansowanym systemie, na który polskie państwo przeznacza jeden z najmniejszych odsetków PKB w Europie. W tak niedofinansowanym systemie nie jesteśmy w stanie właściwie i nowocześnie pomagać naszym pacjentom. Żądamy by 8% PKB było przekazywane na ochronę zdrowia.

Lekarze podkreślają, że obojętnie od tego, kto zacznie za kilka miesięcy rządzić, oni domagają się przede wszystkim "szacunku, dialogu i zadbania o zdrowie polskiego pacjenta", chcą i oczekują zmian, a nie jedynie pustych obietnic.

CZYTAJ: Na kogo głosować w wyborach 2023? Przegląd programów politycznych partii w pigułce

Sonda Jak oceniasz polską służbę zdrowia? Dobrze Źle Nie mam zdania