UWAGA! Emeryci mogą nie dostać waloryzacji w marcu! Nasze zaskakujące ustalenia!

Druga waloryzacja świadczeń z ZUS została zapisana w 100 konkretach na pierwszych 100 dni nowego rządu. W Kancelarii Premiera na zatwierdzenie czeka właśnie przygotowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nowelizacja ustawy wprowadzająca drugą (oprócz marcowej) waloryzację świadczeń. Zgodnie z projektem, druga waloryzacja nastąpi we wrześniu, jeśli w pierwszej połowie roku inflacja przekroczy 5 proc., czyli będzie to waloryzacja interwencyjna. Świadczenia podwyższane będą na okres od 1 września w danym roku, do ostatniego dnia lutego kolejnego roku. Następna waloryzacja nastąpi w marcu o wskaźnik ustalony na podstawie inflacji w całym poprzednim roku, a jej podstawą będzie wysokość świadczeń z sierpnia (sprzed II waloryzacji). Należy się więc liczyć z dwoma scenariuszami. Pierwszy: wskaźnik waloryzacji marcowej okaże się wyższy od wskaźnika waloryzacji wrześniowej – świadczenia wzrosną nieznacznie (o różnicę we wskaźnikach).

Jeśli zaś marcowa waloryzacja będzie niższa lub równa waloryzacji wrześniowej – wysokość emerytur nie zmieni się w stosunku do lutego. Przykład: Senior ma dziś 2200 zł emerytury. Jeśli inflacja w I połowie roku wyniesie 6 proc., we wrześniu świadczenie wzrośnie do 2332 zł (o 132 zł). Jeżeli zaś w marcu wskaźnik waloryzacji zostanie ustalony na 7 proc. to emerytura wyniesie 2354 zł (wzrost o 22 wobec emerytury wypłacanej w lutym).

Jeśli wskaźnik marcowej waloryzacji będzie niższy lub równy wskaźnikowi wrześniowej waloryzacji (6 proc.), to emeryt w marcu i w kolejnych miesiącach będzie wciąż otrzymywał 2332 zł.

