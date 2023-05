Ustawa o komisji ds. wpływów rosyjskich z podpisem prezydenta. Sprawie przyjrzy się Bruksela

Donald Tusk zwrócił się do prezydenta Dudy! Zakpił z „lex Tusk”?

Paweł Kowal grzmi: To jest koniec demokracji

to już w niedzielę

Prof. Matczak: PiS to rak polskiej duszy

Ustawa o powołaniu komisji ds. wpływów rosyjskich z podpisem prezydenta

"Zdecydowałem się na podpisanie ustawy o powołaniu Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022" - poinformował prezydent Andrzej Duda. "Opinia publiczna powinna bezpośrednio przekonać się, w jaki sposób działali jej przedstawiciele pełniący ważne funkcje" - dodał.

Andrzej Duda oświadczył w poniedziałek, że transparentność wyjaśniania ważnych kwestii publicznych i politycznych ma dla niego "czołowe znaczenie".

Andrzej Duda o zaangażowaniu państw członkowskich. Zwrócił się z prośbą do premiera

"Komisja ds. wpływów Rosji powinna powstać na poziomie europejskim; chciałbym, aby została powołana wspólną decyzją państw członkowskich i rozpatrywała w skali europejskiej kwestię rosyjskich wpływów, lobbingów i pieniędzy" - mówił Andrzej Duda.

Prezydent poinformował, że zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego, by postawił sprawę dotyczącą badania wpływów rosyjskich na Radzie Europejskiej, gdzie - jak zauważył - spotykają się czołowi przywódcy państw europejskich i tak naprawdę podejmowane są najważniejsze decyzje polityczne dotyczące UE.

Mówił, że chciałby, aby komisja "została wspólną decyzją państw członkowskich powołana i aby ona rozpatrywała w skali europejskiej - to znaczy zarówno instytucje europejskie, jak też z możliwością badania tego wobec poszczególnych państw, kwestię rosyjskich wpływów, rosyjskich lobbingów, rosyjskich pieniędzy, które wędrowały do różnego rodzaju instytucji europejskich, które finansowały różnego rodzaju projekty, w jaki sposób to finansowanie się odbywało, gdzie te pieniądze są".

Komisja ds. wpływów rosyjskich. Sprawie przyjrzy się Komisja Europejska

"Komisja Europejska odnotowała, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich i będzie ją analizować" - poinformowała w rozmowie z RMF FM rzeczniczka Komisji Europejskiej Sonya Gospodinova. Ponadto nawiązując do wypowiedzi Andrzeja Dudy o zaangażowaniu państw członkowskich, RMF FM ustaliło w otoczeniu przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, że "Rada Europejska nie zajmuje się takimi sprawami".