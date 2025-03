USA przejmą elektrownie i surowce Ukrainy? Trump mówi o „zapłacie”

– Rozmawiamy teraz o terytorium. Mówimy o liniach demarkacyjnych, elektrowniach. Niektórzy twierdzą, że Stany Zjednoczone powinny być właścicielami elektrowni, bo mamy wiedzę specjalistyczną – powiedział Trump.

USA chcą surowców w zamian za wsparcie?

Jak podaje Reuters, umowa, którą negocjują Waszyngton i Kijów, dotyczy podziału dochodów z ukraińskich metali ziem rzadkich. Wykorzystuje się je w przemyśle elektronicznym, wojkowym i energetycznym. To jednak nie jest zwykła transakcja. Donald Trump postrzega to jako "walutę" i twierdzi, że surowce te będą „zapłatą” za wsparcie, jakie USA udzieliły Ukrainie podczas wojny z Rosją.

Roman Giertych staje w obronie dzieci Nawrockiego. Zaapelował

Czy to oznacza, że Waszyngton faktycznie traktuje pomoc Ukrainie jako inwestycję, którą teraz chce zmonetyzować? A może to element szerszej strategii, w której Amerykanie chcą przejąć kontrolę nad strategicznymi zasobami Ukrainy?

Trump i Zełenski – tajemnicza kłótnia, która wstrzymała umowę

Według informacji Kyiv Independent, umowa miała zostać podpisana już 28 lutego. Wszystko rozeszło się o nagłą i głośną kłótnię między Trumpem a Zełenskim, w Białym Domu.

Nie wiadomo, co dokładnie było przyczyną starcia, ale źródła sugerują, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał odrzucić niektóre warunki amerykańskiej propozycji. Doprowadziło to do ostrej wymiany zdań. Czy teraz Kijów został postawiony pod ścianą i nie ma już pola manewru?

Negocjacje USA-Rosja w Rijadzie – gra na dwa fronty?

Podczas gdy Amerykanie prowadzą rozmowy z Ukrainą, w Rijadzie trwa kolejne tajemnicze spotkanie dyplomatów USA i Rosji. Oficjalnie rozmowy mają „techniczny charakter”. Ich uczestnicy budzą kontrowersje. Stronę rosyjską reprezentują Grigorij Karasin i Siergiej Biesieda, obaj objęci zachodnimi sankcjami.

Karasin powiedział po pierwszej rundzie rozmów, że "negocjacje przebiegają twórczo". Co to może oznazać? W dyplomacji niemal wszystko. Od impasu, przez zakulisowe ustalenia, po wstęp do większego porozumienia, które może dotyczyć przyszłości Ukrainy. Jeśli warunki umowy dojdą do skutku, będzie to oznaczało nową erę w relacjach między Kijowem a Waszyngtonem.

Poniżej galeria zdjęć: Spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim.

