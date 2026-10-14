USA dopuszczają handel rosyjskim paliwem. Krytycy mówią o wyłomie w sankcjach

USA zapowiedziały zakup rosyjskiego diesla i czasowo dopuściły handel rosyjskimi produktami

Pierwsza partia ma liczyć 300 tys. ton paliwa, a kolejne dostawy zapowiedziano na listopad i grudzień

Rozmowy na Florydzie dotyczyły także ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie

Analitycy oceniają, że dostawy mogą mieć niewielki wpływ na światowe ceny paliw

USA zapowiadają zakup rosyjskiego paliwa

Październikowe porozumienie zakłada dostawy rosyjskich paliw do USA, przede wszystkim diesla. W komunikatach mowa o partiach liczonych w setkach tysięcy ton. Pierwsza partia, licząca 300 tys. ton, ma trafić do USA niezwłocznie, a kolejne dostawy zapowiedziano na listopad i grudzień.

Departament Skarbu wydał też tymczasowe zezwolenie, które ma przez kilka miesięcy umożliwiać handel rosyjskimi produktami. Media i część analityków określały tę decyzję jako możliwy wyłom w sankcjach wprowadzonych przez państwa Zachodu po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Rozmowy o Ukrainie trwały na Florydzie

Decyzja administracji USA zapadła w czasie rozmów dyplomatycznych na Florydzie. W rozmowach po stronie amerykańskiej uczestniczyli między innymi Jared Kushner i Steve Witkoff. Ukrainę reprezentowała delegacja ukraińska.

Według doniesień medialnych przedstawiciele USA naciskali na Kijów, by zaprzestał ataków na rosyjskie rafinerie. Wołodymyr Zełenski miał zareagować na te naciski z rezerwą lub negatywnie. W programie „Najsztub pyta” Roman Kuźniar przekonywał, że naciski te wpisują się w wcześniejsze próby wywierania presji na Ukrainę podczas negocjacji z Rosją.

Trump naciskał Europę, teraz kupuje od Rosji

Prof. Roman Kuźniar ocenił, że zakup rosyjskiego paliwa i złagodzenie ograniczeń handlowych pokazują, iż Donald Trump sprzyja Kremlowi. Jego zdaniem także wcześniejsze działania amerykańskiego prezydenta wobec Ukrainy służyły rosyjskim interesom.

Kuźniar wskazywał na sprzeczność między obecną decyzją a wcześniejszą presją Waszyngtonu na państwa Unii Europejskiej, by ograniczyły zakupy rosyjskich surowców energetycznych. Według niego administracja Trumpa chciała wówczas skłonić Europejczyków do większych zakupów w USA, podczas gdy teraz sama otwiera drogę do importu z Rosji.

Czy rosyjskie paliwo obniży ceny w USA?

Skala zapowiadanych dostaw pozostaje niewielka w porównaniu z globalnym rynkiem paliw. Analitycy oceniali, że dostawy mogą tylko nieznacznie i na krótko wpłynąć na podaż oraz ceny paliw, również w USA.

Pojawiają się też wątpliwości, czy Rosja jest w stanie sprzedać duże ilości paliwa. W programie przywołano opinie, że najważniejszym skutkiem porozumienia może być nie skala importu, lecz czasowe złagodzenie sankcji. Decyzja spotkała się z krytyką zarówno w USA, jak i w Europie.

O tym, i nie tylko, możesz posłuchać poniżej: