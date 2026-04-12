USA blokują Cieśninę Ormuz, co może wywołać globalny kryzys paliwowy i wzrost cen ropy.

Donald Trump grozi Iranowi po fiasku rozmów pokojowych, zapowiadając eskalację konfliktu.

Decyzja o blokadzie strategicznego szlaku ropy uderzy w gospodarki, podnosząc koszty życia.

Czy świat czeka na otwarty konflikt i dalsze podwyżki cen? Przeczytaj, co dalej!

Sytuacja na Bliskim Wschodzie gwałtownie się zaostrza. Po nieudanych rozmowach pokojowych między USA a Iranem administracja Donalda Trumpa zdecydowała się na zdecydowany krok – blokadę jednego z najważniejszych szlaków transportu ropy na świecie.

Prezydent USA zapowiedział, że marynarka wojenna w trybie natychmiastowym zacznie blokować statki próbujące wpłynąć do Cieśniny Ormuz oraz usuwać rozmieszczone tam irańskie miny.

USA przejmują kontrolę nad Ormuzem

Nowe informacje pokazują, że decyzja administracji USA ma znacznie szerszy zakres, niż początkowo sugerowano. Donald Trump ogłosił, że blokada obejmie wszystkie statki próbujące wpłynąć do cieśniny lub ją opuścić, a działania mają charakter natychmiastowy. Jak przekazał we wpisie w mediach społecznościowych, amerykańska marynarka rozpoczyna operację blokowania ruchu morskiego oraz usuwania irańskich min.

– Ze skutkiem natychmiastowym Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych rozpocznie proces blokowania wszystkich statków próbujących wpłynąć do Cieśniny Ormuz lub ją opuścić – oświadczył Donald Trump.

Prezydent USA oskarżył Iran o „szantaż” wobec świata i zapowiedział, że Waszyngton nie ulegnie presji.

– Przywódcy państw, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, nigdy nie dadzą się szantażować – podkreślił.

Trump zapowiedział także, że w operacji wezmą udział siły innych państw, a USA rozpoczną neutralizację min w cieśninie. Dodał również, że każdy statek płacący Iranowi za tranzyt będzie ścigany i przechwytywany.

W ostrych słowach odniósł się też do Iranu, stwierdzając, że USA są gotowe – „w odpowiednim momencie” – „dokończyć to, co pozostało z Iranu”.

Kluczowy szlak ropy pod kontrolą USA

Cieśnina Ormuz to strategiczny punkt na mapie globalnej gospodarki. Przez ten wąski przesmyk przepływa znacząca część światowych dostaw ropy naftowej. Każde zakłócenie ruchu w tym regionie natychmiast odbija się na cenach paliw.

Decyzja USA o blokadzie może więc mieć daleko idące konsekwencje nie tylko dla regionu, ale także dla Europy – w tym Polski. Wyższe ceny ropy oznaczają droższe paliwo, transport i w efekcie wzrost kosztów życia.

Trump: „jesteśmy gotowi skończyć z Iranem”

Donald Trump nie ograniczył się jedynie do zapowiedzi działań wojskowych. W ostrych słowach odniósł się także do ewentualnych ataków ze strony Iranu.

– Każdy Irańczyk, który zaatakuje Amerykanów, zostanie wystrzelony do piekła – zapowiedział prezydent USA.

Dodał również, że po fiasku negocjacji pokojowych w Pakistanie Stany Zjednoczone są gotowe „skończyć z Iranem”. To jeden z najmocniejszych sygnałów eskalacji od początku konfliktu.

Fiasko rozmów USA–Iran

Do zaostrzenia sytuacji doszło po nieudanych rozmowach pokojowych, które odbyły się w Islamabadzie. Negocjacje, prowadzone przez ponad 20 godzin z udziałem delegacji USA i Iranu, nie przyniosły przełomu.

Wiceprezydent USA J.D. Vance opuścił Pakistan bez porozumienia, a obie strony obarczyły się odpowiedzialnością za fiasko rozmów. Kluczowym punktem sporu pozostaje program nuklearny Iranu oraz bezpieczeństwo w rejonie cieśniny Ormuz.

Waszyngton domaga się od Teheranu jednoznacznej rezygnacji z ambicji nuklearnych, na co Iran nie chce się zgodzić.

Co to oznacza dla gospodarki?

Decyzja USA o blokadzie Cieśniny Ormuz może wywołać efekt domina w światowej gospodarce. Już wcześniej napięcia na linii USA–Iran prowadziły do wzrostu cen paliw i presji inflacyjnej.

Jeśli sytuacja się utrzyma lub dojdzie do dalszej eskalacji, eksperci spodziewają się kolejnych podwyżek cen ropy. To bezpośrednio przełoży się na koszty transportu, ceny produktów oraz rachunki dla konsumentów.

Dla pracowników oznacza to jedno – rosnące koszty życia i możliwy dalszy wzrost inflacji.

Ryzyko dalszej eskalacji

Blokada Ormuzu i ostre wypowiedzi Donalda Trumpa wskazują, że konflikt wchodzi w nową, bardziej niebezpieczną fazę. Choć formalnie strony nie zerwały całkowicie dialogu, brak porozumienia i działania militarne znacząco zmniejszają szanse na szybkie uspokojenie sytuacji.

Najbliższe dni będą kluczowe. Od reakcji Iranu oraz dalszych decyzji USA zależy, czy napięcie przerodzi się w otwarty konflikt, czy uda się jeszcze powrócić do negocjacji. Jedno jest pewne – wydarzenia wokół cieśniny Ormuz mogą mieć realny wpływ na portfele milionów ludzi na całym świecie.

