Ursula von der Leyen przedstawi plan dla Ukrainy. UE chce zdążyć przed zaprzysiężeniem Trumpa

Europa cierpi obecnie na „próżnię przywództwa”

W niedzielę w Brukseli oficjalnie rozpoczęła pracę nowa Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen. Analityk brukselskiego think tanku Bruegel Kirkegaard opowiada o wyzwaniach, z jakimi będzie musiała się zmierzyć.

„W USA władzę przejmie wkrótce nowy prezydent Donald Trump, który obiecał, że zaprowadzi pokój na Ukrainie. Nasuwa się oczywiste pytanie: jak zamierza to zrobić?

Wydaje mi się, że dla Ursuli von der Leyen będzie niezwykle ważne, aby bardzo szybko – przed inauguracją Trumpa w styczniu, zapewne jeszcze przez świętami – zaprezentować bardzo konkretny plan na temat tego, co Europa zrobi, aby zwiększyć pomoc dla Ukrainy” – powiedział.

Jego zdaniem przewodnicząca KE musi to zrobić bez względu na to, jakie plany ma Trump wobec Ukrainy.

„Von der Leyen, szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas i komisarz ds. obronności Andrius Kubilius będą musieli zaprezentować nowy plan. To będzie wiązało się z dużą ilością pieniędzy, które trzeba będzie przeznaczyć na ten cel, i musimy być na to gotowi. Uważam, że nowa administracja USA i zapewnienie, by Ukraina zwyciężyła w wojnie z Rosją, będą głównymi wzywaniami dla nowej Komisji Europejskiej” – ocenił analityk.

Jak przypomniał, większość przepisów Europejskiego Zielonego Ładu została już przyjęta i pozostaje je wdrożyć. Podobnie w kwestii migracji: w tym roku przyjęty został pakt migracyjno-azylowy, który teraz wymaga implementacji do krajowych porządków prawnych.

„W Unii Europejskiej nie ma więc ważniejszych kwestii niż Ukraina. Powiązany z tą kwestią jest oczywiście przyszły unijny budżet, którego kształt ma zostać wynegocjowany w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Będzie on bardzo ważny dla Kijowa” – powiedział.

Wyzwaniem dla KE będzie też polityka handlowa i gospodarcza nowej amerykańskiej administracji.

Zdaniem eksperta Europa cierpi obecnie na „próżnię przywództwa” i z tym również będzie mierzyła się KE. Jako przykład podał kryzysy polityczne we Francji i Niemczech. „Nie mamy silnych przywódców we Francji czy Niemczech. Potrzebujemy ich nie za trzy miesiące, ale teraz. Von der Leyen rozpoczęła drugą kadencję (na stanowisku szefowej Komisji) i oczekuje się, że to ona przyspieszy działania w Europie” – podsumował.

Parlament Europejski zatwierdził w środę skład nowej Komisji Europejskiej w głosowaniu podczas posiedzenia w Strasburgu. Na czele KE ponownie stanęła von der Leyen. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 370 europosłów, 282 było przeciw, a 36 wstrzymało się od głosu.

W skład KE - organu władzy wykonawczej UE i jedynej unijnej instytucji z inicjatywą ustawodawczą - wchodzą reprezentanci wszystkich krajów członkowskich.

Środowe głosowanie zakończyło proces wyłaniania nowego kolegium w PE, którego skład został odnowiony w efekcie wyborów europejskich w czerwcu.

J.M.JACKOWSKI: UKRAINA NIE CHCE POJEDNANIA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.