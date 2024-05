Ursula von der Leyen na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach: "Polska uczyniła Unię znacznie silniejszą"

Transformacja i bezpieczeństwo – to główne tematy EKG w Katowicach. Wydarzenie rozpoczęło się wczoraj, a swoje przemówienia wygłosili szefowa KE Ursula von der Leyen i premier Donald Tusk (67 l.). - Potrzebujemy turbodoładowania naszego przemysłu obronnego w ciągu najbliższych pięciu lat. Europa musi wydawać więcej, lepiej i po europejsku - zaznaczyła Ursula von der Leyen. Szefowa KE zapowiedziała także powołanie nowego komisarza ds. obronności. Zwróciła również uwagę na zbliżające się wybory do PE i rocznicę wyborów czerwcowych z 1989 roku. - Właśnie w tym samym tygodniu, w którym Europejczycy pójdą do urn, będziemy świętować 35-lecie, 35 lat upłynęło od wyborów w czerwcu 1989 roku. Był to dzień, w którym ludzie tego wielkiego narodu w końcu mogli wziąć swoje przeznaczenie we własne ręce, te wybory oznaczały przecież narodziny wolnej, demokratycznej i zjednoczonej Polski - podkreśliła von der Leyen. Z kolei premier Donald Tusk mówił m.in. o potrzebie stworzenia jednej „kopuły” obrony powietrznej nad UE. - Europa jako terytorium musi być bezpieczna, dlatego potrzebuje silnych granic. Chciałbym, aby stąd z Polski popłynęły słowa, że to wrogie Europie państwa i reżimy wspólnie organizują de facto hybrydową agresję, wykorzystując bezbronnych ludzi i słabość naszych granic - stwierdził Donald Tusk.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej