Urodziny żony Wałęsy. Danuta świętowała w restauracji Pałacu Opatów

Nadanie Nagrody im. Lecha Wałęsy, 20 rocznica Pierwszych Wolnych Wyborów organizowana przez kancelarię premiera, spotkanie Senatorów UE, lunch zasiadany dla ambasadorów UE, to tylko niektóre imprezy, które organizowano w tej restauracji.

Jak czytamy na stronie Pałacu Opatów, restauracja znajduje się w najstarszym, wschodnim skrzydle barokowego Pałacu Opatów – w otoczeniu Parku Oliwskiego. Kuchnia jest międzynarodowa z wyraźnymi akcentami kuchni polskiej i sezonowymi daniami łącząca tradycję z nowoczesnością.

W menu, do których dotarł Super Ekspress, wynika że na przystawkę proponowane jest carpaccio z buraków i fetą, albo z polędwicy i rukolą oraz odmiany różnych sałatek. Z zup restauracja proponuje botwinkę z jajkiem czy litewski chłodnik. Wśród dań głównych znajdziemy eskalopki, żeberka w miodzie czy kotlet schabowy.

Za danie główne zapłacimy od 38 zł do 55 zł za filet z łososiem, zupy 18-21 zł, ale zwykły barszcz z kołdunami kosztuje 10 zł. Przystawka najdroższa czyli ta z gruszką i kozim serem kosztuje 28 zł., najtańsza to carpaccio w obu wersjach kosztuje 21 zł. To ceny z sierpnia ub.r.

Z rodzinnego Węgrowa przeniosła się do Gdańska

Danuta Wałęsa urodziła się jako drugie spośród dziewięciorga dzieci Zbigniewa Gołosia i Feliksy z domu Barszcz, pochodzących z rodzin chłopskich i zajmujących się rolnictwem. Ukończyła szkołę podstawową w Węgrowie, pracowała w rodzinnym gospodarstwie rolnym, a także u okolicznych gospodarzy. W 1968 przeniosła się na stałe do Gdańska, gdzie początkowo mieszkała u rodziny i pracowała w kwiaciarni.

To tam "wpadł" rozmienić pieniądze, jej przyszły mąż Lech. Tak rozpoczęła się ich znajomość, która zaowocowała 8 listopada 1969,małżeństwem. Doczekali się ósemki dzieci: Bogdana, Sławomira, Przemysława, Jarosława, Magdaleny, Anny, Marii Wiktorii i Brygidy.

W 2012 prezydent Bronisław Komorowski, za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za oddanie dla sprawy przemian demokratycznych w kraju, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej, odznaczył ją Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

