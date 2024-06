Urodziny Kaczyńskiego. Oto jego wymarzony prezent?

Leszek Miller wbija szpilkę Biedroniowi i Śmiszkowi: "To jak rodzina na swoim. Wprowadzono w błąd elektorat SLD"

Tajny plan Kaczyńskiego. Co z wyborami prezydenckimi?

O co chodzi?

Jarosław Kaczyński kończy dziś 75 lat. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ten dzień spędzi w Krakowie, weźmie udział w mszy świętej na Wawelu, odwiedzi również grób swego brata Lecha i jego żony Marii. Jak wyliczono, Jarosław Kaczyński może liczyć na specjalny dodatek od ZUS, ze względu na wiek. Jak jednak ujawnił Radosław Fogiel, bliski współpracownik prezesa Prawa i Sprawiedliwości, polityk najbardziej ucieszyłby się z książki, choć sam przyznaje, że ma na to zbyt mało czasu. - Na pewno najlepszym prezentem byłoby zakończenie działań tego obecnego, nieudolnego rządu - ocenił Radosław Fogiel w Polsat News.

Polityk odniósł się również do narady szefów państw Unii Europejskiej, gdzie trwają negocjacje obsady najważniejszych stanowisk. Tu i ówdzie pojawiają się informacje, że Radosław Sikorski mógłby objąć tekę komisarza ds. obronności. - Jeśli chodzi o obsadę stanowisk, to mnie nieco rozbawiło, jak w magiczny sposób jak kandydatura Radosława Sikorskiego rozpłynęła się w powietrzu. On miał być komisarzem, wysokim przedstawicielem ds. zagranicznych, obrony - mówił polityk, dodając, że - jego zdaniem - "Donald Tusk przestraszył się, Radosław Sikorski mu urośnie, będzie chciał startować w wyborach prezydenckich"

