Unia Europejska stawia Polsce twarde warunki ws. afery wizowej! Tego się domaga

Konfederacja traci poparcie w oczach! Najnowszy sondaż to też złe wieści dla PiS

Afera wizowa odbiła się szerokim echem nawet w Unii Europejskiej. Jak podaje niemiecki „Bild”, europejska komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson wysłała ostre pismo do polskiego resortu spraw zagranicznych. Tabloid ujawnił listę pytań, na które szef resortu Zbigniew Rau ma odpowiedzieć do 3 października 2023 roku. Co chce wiedzieć Unia? Oto niektóre z pytań:

Ilu posiadaczy wiz zostało deportowanych?

Ilu posiadaczy wiz ukryło się przed służbami?

Ilu z nich zostało zarejestrowanych w innych państwach UE za popełnione przez nich przestępstwa?

Których polskich konsulatów dotyczy ten proceder?

W jakim okresie miały miejsce zdarzenia w przedmiotowej kwestii?

Czy byli państwo w stanie zidentyfikować przypadki wyłudzeń wiz?

Jakie środki podjęła Polska w celu ochrony w przyszłości wspólnego systemu Schengen przed oszustwami i korupcją?

W jaki sposób Polska zamierza informować pozostałe kraje strefy Schengen o zaistniałej sprawie?

W piśmie zaznaczono, że sprzedaż wiz może stanowić naruszenie prawa Unii Europejskiej, a zwłaszcza kodeksu wizowego. Ylva Johansson zaapelowała także do bezzwłocznego podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie tej sytuacji w duchu współpracy. Zastrzegła także, że Komisja Europejska będzie obserwować sprawę.

Quiz. Pamiętasz te piosenki wyborcze? Komplet punktów dla fanów muzyki Pytanie 1 z 8 Zacznimy od czego prostego. Piosenka zespołu TOP-ONE "Ole Olek" zaczyna się od słów: Ole Olek wygraj, Ole Olek na prezydenta tylko ty Ole Olek zwyciężaj, Ole Olek na prezydenta tylko on Ole Olek wygraj, na prezydenta tylko Kwaśniewski Dalej