Umowa koalicyjna, czyli gaszenie spodziewanych pożarów. Maksimum współpracy i minimum konkretów [OPINIA]

Umowa koalicyjna miała zostać udostępniona już po tym, jak zaakceptują ją organy statutowe poszczególnych partii. W mediach pojawiła się już jednak treść dokumentu. To bardzo ogólne zapisy z wyznaczonymi kierunkami działań. Sam Donald Tusk mówił o „zbiorze drogowskazów i rekomendacji”. Idealnym przykładem jest sprawa aborcji. Koalicjanci nie mają jednego zdania i długo zastanawiali się, czy ten temat w umowie pominąć. Stanęło na zapowiedzi unieważnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, ale bez słowa wyjaśnienia w jaki sposób można to zrobić. - To oddech fajnej i nowoczesnej polityki – mówił Donald Tusk już po wspólnym oświadczeniu z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Szymonem Hołownią, Włodzimierzem Czarzastym i Robertem Biedroniem. I na razie na takich hasłach budowany będzie przekaz nowej władzy. Ma być inaczej, bardziej demokratycznie, bardziej nowocześnie i bardziej światowo. - Wiemy, że wiele rzeczy trzeba będzie w przyszłości określić precyzyjniej, ale już teraz wygraliśmy to wspólnie - mówił Włodzimierz Czarzasty, nie pozostawiając wątpliwości, że kluczowe jest dzisiaj samo porozumienie, które pozwoli odsunąć PiS od władzy. Trochę jak w „Dziewczynach do wzięcia”. Bohaterki kultowego filmu Janusza Kondratiuka „chciałyby inaczej”. Jak? To już zupełnie inny problem, którym od razu nie chciały sobie zaprzątać głowy.

