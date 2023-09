Niespodziewana decyzja

Ukraińscy deputowani z zakazem wstępu do Polski! Co się dzieje?

Ukraińscy deputowani do Rady Najwyższej zostali objęci tymczasowym zakazem wjazdów do Polski. Wyjątek mają stanowić oficjalne podróże służbowe w składzie parlamentarnych delegacji w Radzie Europy, NATO oraz w ramach międzyparlamentarnej współpracy na oficjalne zaproszenie. O co chodzi?