i Autor: AP Photo/Eckehard Schulz Leopard

Zaczęło się?

Ukraina kontratakuje? Czołgi Leopard w obwodzie donieckim

KALA 21:26

- Ukraińska armia jest gotowa do rozpoczęcia długo zapowiadanej kontrofensywy - zapowiedział zaledwie kilka dni temu w rozmowie z BBC sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow. Wszystko wskazuje na to, że to się właśnie stało. Niemieckie czołgi Leopard po raz pierwszy były widziane w obwodzie donieckim. - Mamy sukcesy w Donbasie - potwierdza Zełenski