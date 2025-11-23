Ukraina i Zachód spotykają się w Genewie. Ruszyły rozmowy o pokoju

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-11-23 13:04

Ukraińska delegacja rozpoczęła w Genewie serię rozmów o planie pokojowym dla Ukrainy z doradcami Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy, Andrij Jermak mówi o konstruktywnym nastawieniu, a w mieście są już też wysłannicy USA.

Moskwa zgodziła się na rozmowy z Zełenskim

i

Autor: Associated Press Moskwa zgodziła się na rozmowy z Zełenskim
Polityka SE Google News
  • W Genewie rozpoczęły się konsultacje dotyczące planu pokojowego dla Ukrainy, z udziałem delegacji ukraińskiej oraz doradców ds. bezpieczeństwa z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.
  • Ukraińska delegacja, kierowana przez Andrija Jermaka, ma zaplanowane kolejne spotkania, w tym z przedstawicielami USA.
  • W tle rozmów pozostaje spór o amerykańsko-rosyjski projekt pokojowy, który Europa uważa za zbyt ustępliwy wobec Kremla.
  • Kluczowe punkty sporne obejmują wejście Ukrainy do NATO, redukcję jej armii i oddanie Rosji części terytoriów, a celem genewskich spotkań jest zbliżenie stanowisk przed podjęciem politycznych decyzji.

Plan pokojowy dla Ukrainy: start rozmów w Genewie

W niedzielę w Genewie ruszyły konsultacje dotyczące planu pokojowego dla Ukrainy. Delegacja wyznaczona przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego spotkała się z doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.

„Ukraińska delegacja, wyznaczona przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, rozpoczęła pracę w Genewie. Przeprowadziłem pierwsze spotkanie z doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego przywódców Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec: Jonathanem Powellem, Emmanuelem Bonne i Guentherem Sautterem” – powiadomił premier Jermak w sieciach społecznościowych.

Rozmowy z USA przed właściwymi rokowaniami

Szef kancelarii prezydenta Andrij Jermak zapowiedział kolejne spotkania z delegacją Stanów Zjednoczonych. „Nastawienie jest bardzo konstruktywne. Ogółem, dziś zaplanowano wiele spotkań w różnych formatach. Kontynuujemy wspólną pracę na rzecz osiągnięcia trwałego i sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy” – podkreślił.

Reuters informuje, że przed oficjalnym startem negocjacji odbyły się nocne rozmowy kuluarowe wysłanników USA i Ukrainy. Według amerykańskich źródeł miały one „pozytywny przebieg”. Po stronie amerykańskiej w Genewie są m.in. szef dyplomacji Marco Rubio, specjalny wysłannik Steve Witkoff oraz minister ds. sił lądowych Daniel Driscoll.

Europejska kontrpropozycja i kluczowe punkty sporu

Ukraińskiej delegacji, poza Jermakiem, towarzyszą m.in. sekretarz RBNiO Rustem Umierow, szef wywiadu wojskowego Kyryło Budanow oraz przedstawiciele służb i armii. W rozmowach mają uczestniczyć też partnerzy z Włoch.

W tle pozostaje spór o amerykańsko-rosyjski, 28-punktowy projekt pokoju, uznawany w Europie za zbyt ustępliwy wobec Kremla. Według doniesień część państw proponuje brak limitów dla ukraińskiej armii i odzyskanie kontroli nad strategicznymi obiektami, m.in. Zaporoską Elektrownią Jądrową. Z kolei plan USA ma zakładać rezygnację Kijowa z wejścia do NATO, redukcję armii do 600 tys. żołnierzy i oddanie Rosji części terytoriów. Genewskie spotkania mają sprawdzić, czy możliwe jest zbliżenie stanowisk zanim rozmowy wejdą w fazę politycznych decyzji.   

2025_11_22_Karolina Pajączkowska wywiad z Maciejem Korowajem
Sonda
Czy uważasz, że wojna na Ukrainie zakończy się w tym roku?

Polecany artykuł:

Plan Trumpa wobec Ukrainy nie jest ostateczny! „Macie czas do czwartku”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UKRAINA
USA