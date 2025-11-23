Ukraina i Zachód spotykają się w Genewie. Ruszyły rozmowy o pokoju

W Genewie rozpoczęły się konsultacje dotyczące planu pokojowego dla Ukrainy, z udziałem delegacji ukraińskiej oraz doradców ds. bezpieczeństwa z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.

Ukraińska delegacja, kierowana przez Andrija Jermaka, ma zaplanowane kolejne spotkania, w tym z przedstawicielami USA.

W tle rozmów pozostaje spór o amerykańsko-rosyjski projekt pokojowy, który Europa uważa za zbyt ustępliwy wobec Kremla.

Kluczowe punkty sporne obejmują wejście Ukrainy do NATO, redukcję jej armii i oddanie Rosji części terytoriów, a celem genewskich spotkań jest zbliżenie stanowisk przed podjęciem politycznych decyzji.

Plan pokojowy dla Ukrainy: start rozmów w Genewie

W niedzielę w Genewie ruszyły konsultacje dotyczące planu pokojowego dla Ukrainy. Delegacja wyznaczona przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego spotkała się z doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.

„Ukraińska delegacja, wyznaczona przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, rozpoczęła pracę w Genewie. Przeprowadziłem pierwsze spotkanie z doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego przywódców Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec: Jonathanem Powellem, Emmanuelem Bonne i Guentherem Sautterem” – powiadomił premier Jermak w sieciach społecznościowych.

Rozmowy z USA przed właściwymi rokowaniami

Szef kancelarii prezydenta Andrij Jermak zapowiedział kolejne spotkania z delegacją Stanów Zjednoczonych. „Nastawienie jest bardzo konstruktywne. Ogółem, dziś zaplanowano wiele spotkań w różnych formatach. Kontynuujemy wspólną pracę na rzecz osiągnięcia trwałego i sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy” – podkreślił.

Reuters informuje, że przed oficjalnym startem negocjacji odbyły się nocne rozmowy kuluarowe wysłanników USA i Ukrainy. Według amerykańskich źródeł miały one „pozytywny przebieg”. Po stronie amerykańskiej w Genewie są m.in. szef dyplomacji Marco Rubio, specjalny wysłannik Steve Witkoff oraz minister ds. sił lądowych Daniel Driscoll.

Europejska kontrpropozycja i kluczowe punkty sporu

Ukraińskiej delegacji, poza Jermakiem, towarzyszą m.in. sekretarz RBNiO Rustem Umierow, szef wywiadu wojskowego Kyryło Budanow oraz przedstawiciele służb i armii. W rozmowach mają uczestniczyć też partnerzy z Włoch.

W tle pozostaje spór o amerykańsko-rosyjski, 28-punktowy projekt pokoju, uznawany w Europie za zbyt ustępliwy wobec Kremla. Według doniesień część państw proponuje brak limitów dla ukraińskiej armii i odzyskanie kontroli nad strategicznymi obiektami, m.in. Zaporoską Elektrownią Jądrową. Z kolei plan USA ma zakładać rezygnację Kijowa z wejścia do NATO, redukcję armii do 600 tys. żołnierzy i oddanie Rosji części terytoriów. Genewskie spotkania mają sprawdzić, czy możliwe jest zbliżenie stanowisk zanim rozmowy wejdą w fazę politycznych decyzji.

